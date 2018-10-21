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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۲۱:۳۲

سناتور ایالت ایلی‌نوی:

سفیر عربستان در آمریکا را فورا اخراج کنید

سفیر عربستان در آمریکا را فورا اخراج کنید

سناتور ایالت «ایلی‌نوی» در واکنش به قتل منتقد ریاض در کنسولگری عربستان در ترکیه تصریح کرد: سفیر عربستان در آمریکا را فورا اخراج کنید؛ رد پای بن‌سلمان در قتل «خاشقجی» مشهود است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سناتور «دیک دوربین» (Dick Durbin) از ایالت «ایلی‌نوی» امروز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «ان‌بی‌سی» درباره قتل منتقد ریاض در کنسولگری عربستان در استانبول  گفت: آخرین روایت عربستان درباره قتل خاشقجی باورکردنی نیست.

این سناتور دموکرات در این مصاحبه تصریح کرد: به نظر می‌ رسد تنها یک نفر در کره زمین و خارج از پادشاهی سعودی روایت سعودی‌ ها را قبول می‌ کند و آن شخص «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا است. البته از دولت ترامپ می خواهم تا سفارت عربستان در آمریکا را به دلیل این موضوع اخراج کند.

وی درادامه افزود: رد پای محمد بن‌سلمان ولیعهد عربستان در تمام ماجرای قتل خاشقچی مشهود است.

کد مطلب 4437280

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