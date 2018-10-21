هدایت زائران اربعین از جاده پلدختر به سمت خوزستان

غلامرضا آقامیرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع طوفان و گرد و غبار در ایلام و بسته شدن مسیر ایلام- مهران اظهار داشت: با دستور استاندار ایلام و هماهنگی با استاندار لرستان و مدیریت بحران لرستان، اقدامات لازم برای تغییر مسیر زائران حسینی از مرز مهران به سوی مرزهای جنوبی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ماموران نیروی انتظامی در محل جاده پلدختر- دره شهر- ایلام و در کرمانشاه- ایلام مستقر هستند و زائران حسینی را به حرکت به سوی خوزستان و مرزهای جنوبی هدایت می کنند.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان خاطرنشان کرد: برای اسکان زائران نیز مساجد و مدارس شهرستان های مسیر را آماده کرده ایم.

آقامیرزایی با تاکید بر اینکه لرستان به عنوان استان معین ایلام آماده خدمت رسانی به زوار حسینی است، یادآور شد: زائران حسینی باید به سمت مرزهای چذابه و شلمچه حرکت کنند.