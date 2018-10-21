ورود سه صندوق بزرگ سیاه به داخل کنسولگری عربستان در استانبول

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آناتولی ترکیه ساعتی پیش از ورود سه صندق سیاه بزرگ که روی آنها به زبان انگلیسی عبارت «شخصی» نوشته شده است به داخل کنسولگری عربستان در استانبول خبر داد.

آناتولی افزود که این صندوق ها به داخل کنسولگری عربستان منتقل شده و یک خودرو در خارج پارک شده بود اما هنوز مشخص نیست داخل صندوق ها چیست.

این در حالی است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد: سه‌شنبه نتایج تحقیقات مرتبط با روزنامه نگار مقتول سعودی را اعلام می کنم.

رئیس جمهوری ترکیه در ادامه تصریح کرد: ۱۵ نفر چرا (از عربستان) به اینجا آمده بودند؟ چرا ۱۸ نفر در این باره (در عربستان) بازداشت شدند؟ همه جزئیات این موضوع باید به خوبی مورد تبیین قرار گیرد.

این در حالیست که پس از ناپدیدشدن جمال خاشقجی منتقد ریاض در کنسولگری این کشور در استانبول در روز دوم اکتبر سال جاری میلادی، پلیس ترکیه در اولین مجموعه از نتایج تحقیقات خود تأکید کرد که روز حادثه ۱۵ نفر از عربستان به کنسولگری سعودی وارد شده بودند.

چندی بعد و پس از اظهار بی‌اطلاعی های مکرر مقامات عربستان در این خصوص، این کشور موضوع قتل خاشقجی در کنسولگری را پذیرفت و اعلام کرد که ۱۸ نفر را در این باره بازداشت کرده است.