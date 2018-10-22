به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت امور خارجه طی اطلاعیه ای در واکنش به خبرسازی برکناری محمدجواد ظریف از کسوت وزارت امور خارجه نوشت: خبرسازی و شایعه پراکنی سخیف برخی بیماران متوهم که آرزوهای خام و سبکسرانه خود را برای کناره گیری وزیر امور خارجه به نام خبر منتشر می کنند، اعلام کرد این خبرسازی های سراسر دروغ حتی ارزش پاسخگویی یا تکذیب ندارد.
واکنش وزارت خارجه به خبر برکناری ظریف؛
خبرسازی های سراسر دروغ حتی ارزش تکذیب هم ندارد
روابط عمومی وزارت خارجه ایران درباره برکناری ظریف اعلام کرد: خبرسازی متوهمان ارزش تکذیب هم ندارد.
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