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۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۲

توسط سازمان تنظیم مقررات؛

نتایج نظرسنجی از مشترکان اپراتورهای ارتباطی اعلام شد

نتایج نظرسنجی از مشترکان اپراتورهای ارتباطی اعلام شد

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نتایج نظرسنجی از مشترکان اپراتورهای سرویس دهنده فناوری اطلاعات و ارتباطات را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مهرداد ویسی مدیرکل نظارت بر سرویسهای فناوری اطلاعات این سازمان گفت: سومین دوره نظرسنجی الکترونیکی از مشترکین اپراتورهای FCP، FWA، TCI و SAP، در شش ماهه اول سال جاری در پنج شاخص کیفیت سرویس، سرعت، تعرفه، پشتیبانی و وفاداری مشترکان انجام شده است.

وی راه‌اندازی سامانه و ارزیابی الکترونیکی کاربران از اپراتورها را در ایجاد فضای رقابتی شفاف و سالم، توسعه خدمات، ارتقاء سطح کیفیت خدمات و افزایش رضایت مشترکین موثر دانست.

این مقام مسئول در رگولاتوری افزود: تمامی کاربران سرویسهای فناوری اطلاعات می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی http://itmon.cra.ir/satisfaction و یا لینک بارگذاری شده در پورتال رگولاتوری به آدرس www.cra.ir جزئیات نظرسنجی انجام شده و اپراتورهای برتر را مشاهده کنند.

کد مطلب 4437613

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