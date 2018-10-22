اعتبارات چهارمحال و بختیاری افزایش یافت

علی شهریار پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اعتبارات چهارمحال و بختیاری افزایش یافته است، اظهار داشت: اعتبارات این استان در سالجاری نسبت به سال گذشته ۱.۸ درصد افزایش یافته است.

وی بیان کرد: اعتبارات چهارمحال و بختیاری در سالجاری ۸۲۴ میلیارد تومان بوده است.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: بهره گیری مناسب از اعتبارات برای توسعه استان چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: بودجه ریزی عملیاتی در این استان در دستور کار قرار گرفته است.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه تکمیل طرح های نیمه تمام در دستور کار است، ادامه داد: بهره گیری از بخش خصوصی برای تکمیل طرح های نیمه تمام مورد توجه قرار گرفته است.