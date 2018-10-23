توزیع گوشت دام پیرداخلی به جای «برزیلی یخ زده» بعید است

سید احمد مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شائبه های مطرح شده مبنی بر اینکه گوشت‌های منجمدی که به اسم گوشت برزیلی در بازار عرضه می‌شود، هیچ کدام وارداتی نیست و لفظاً به آنها گوشت یخ زده برزیلی می‌گویند و همه آنها محصولات داخلی و عمدتاً گوشت دام‌های پیر است، اظهارداشت: بعید می دانم چنین چیزی صحت داشته باشد.

وی افزود: گوشت گاو ماده که معمولا ۴ تا ۵ سال عمر می‌کند بسیار ناپز و زمان خیلی زیادی برای پخت آن لازم است ضمن اینکه این نوع گوشت بیشتر برای تولید سوسیس و کالباس مورد استفاده قرار می گیرد.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه گاوهای نر چون شیرده نیستند، نگهداری آن ها توجیه اقتصادی ندارد، اضافه کرد: گاوهای نر در ۱۶ الی ۱۷ ماهگی کشتار می شوند و معمولا به سن پیری نمی رسند بنابراین مطلبی که عنوان شده بعید است که رخ داده باشد.