  1. جامعه
  2. محیط زیست
۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۱۹:۵۰

کنترل فضای مجازی برای جلوگیری از انتشار تصاویر شکار غیرمجاز

کنترل فضای مجازی برای جلوگیری از انتشار تصاویر شکار غیرمجاز

با رصد مامورین یگان حفاظت محیط زیست استان بوشهر و شهرستان دشتستان در فضای مجازی ۲نفر متخلف حیوان آزاری و شکاروصیدغیرمجاز پرنده که تصاویر آن در فضای مجازی انتشار یافته ، دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در این خصوص گفت: مامورین یگان حفاظت شهرستان دشتستان با رصد شبکه های مجازی متوجه انتشار تصاویری از صید غیرمجاز و غیرمنصفانه پرنده تیهو توسط یک نفر شکارچی و حیوان آزاری توسط راننده یکدستگاه خودرو باری شدند که پس از تحقیقات افراد متخلف شناسایی، دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

فرهاد قلی‌نژاد با تاکید بر اینکه فضای مجازی برای جلوگیری و برخورد با شکارچیان و حیوان آزاران به شدت توسط یگان حفاظت محیط زیست استان کنترل می گردد گفت : تاکنون تعداد زیادی پرونده از همین دست، در مراجع قضایی تشکیل گردیده و متخلفین با توجه به مستندات غیرقابل انکار محکوم شده اند.

انتشار هرگونه تصاویر حیوان آزاری، شکاروصید و تبلیغ شکار غیرقانونی در صفحات مجازی برابر قوانین شکاروصید و قانون رسیدگی به جرائم رایانه ای جرم محسوب می شود.

کد مطلب 4438234

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها