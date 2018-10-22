کنترل فضای مجازی برای جلوگیری از انتشار تصاویر شکار غیرمجاز

به گزارش خبرگزاری مهر مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در این خصوص گفت: مامورین یگان حفاظت شهرستان دشتستان با رصد شبکه های مجازی متوجه انتشار تصاویری از صید غیرمجاز و غیرمنصفانه پرنده تیهو توسط یک نفر شکارچی و حیوان آزاری توسط راننده یکدستگاه خودرو باری شدند که پس از تحقیقات افراد متخلف شناسایی، دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.



فرهاد قلی‌نژاد با تاکید بر اینکه فضای مجازی برای جلوگیری و برخورد با شکارچیان و حیوان آزاران به شدت توسط یگان حفاظت محیط زیست استان کنترل می گردد گفت : تاکنون تعداد زیادی پرونده از همین دست، در مراجع قضایی تشکیل گردیده و متخلفین با توجه به مستندات غیرقابل انکار محکوم شده اند.

انتشار هرگونه تصاویر حیوان آزاری، شکاروصید و تبلیغ شکار غیرقانونی در صفحات مجازی برابر قوانین شکاروصید و قانون رسیدگی به جرائم رایانه ای جرم محسوب می شود.