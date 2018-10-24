تعبیر جالب لوکا بوناچیچ بعد از اخراج از العربی قطر

به گزارش خبرنگار مهر، لوکا بوناچیچ که سابقه سرمربیگری در تیم های ایرانی از جمله ذوب آهن، مس کرمان، گسترش فولاد و سپاهان را دارد، این فصل در تیم العربی قطر کار می کرد. با این حال لوکا به خاطر نتایجی که در تیم العربی گرفت با تصمیم مسئولان این باشگاه از سمتش برکنار شد.

این مربی روز گذشته در تمرین العربی حاضر شد و با بازیکنان این تیم خدحافظی کرد.

لوکا همچنین در مصاحبه ای به مشکلات و مسائل تیم العربی پرداخت. وی در بخشی از این مصاحبه تعبیر جالبی از بازیکنان تیم العربی داشت. لوکا گفت: می دانم که العربی مشکلات مالی دارد ولی این تیم نیاز به بازیکنان متفاوتی دارد. بازیکنان العربی مثل پرواز «اکونومی» هستند در حالی که تیم به بازیکنان «فرست کلاس» نیاز دارد.