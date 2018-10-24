نمایندگان با بررسی طرح قانون بانکداری در قالب اصل ۸۵ مخالفت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با ۸۹ رأی موافق، ۱۱۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه علنی، با تقاضای جمعی از نمایندگان برای بررسی طرح «قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در قالب مفاد اصل ۸۵ قانون اساسی (در کمیسیون اقتصادی به جای صحن علنی)، مخالفت کردند.

بر این اساس، طرح قانون بانکداری برای تبدیل شدن به قانون نیازمند بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس است.

مخالفان بررسی این طرح، معتقد بودند که طرح مذکور با توجه به اهمیت آن، نباید صرفا در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد و باید در سایر کمیسیون ها و صحن مجلس هم به صورت دقیق ارزیابی شود.