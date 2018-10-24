ایجاد ۱۲۱ ایستگاه بازرسی دائم و موقت در ایلام طی اربعین

به گزراش خبرنگار مهر، سردار محمد شرفی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در مهران اظهار داشت: دو ماموریت راهبردی داشتیم که یکی از آن بحث مدیریت لایه به لایه جمعیت زوار بود که از سراسر کشور یعنی از مبدا تا مقصد و به سمت پایانه های مرزی تمهیداتی پیش بینی کردیم تا زائرین بتوانند با مدارک لازم و محور کافی سفر خود را به سمت پایانه ها حرکت کنند.

وی افزود: تقریبا در تمامی پایانه های مسافربری همکاران حضور دارند و تعامل خوبی برقرار شد، نظارت های لازم انجام می دهند تا بدون مورد خاصی این سفر ارزشمند انجام گیرد.

وی تصریح کرد: در طول مسیر گشت های انتظامی فعال شده و یک هزار و ۵۰۰ واحد گشتی به صورت شبانه روزی با پنج هزار نفر نیرو ساماندهی شده و خدمات ارائه می دهند.

وی عنوان کرد: جریان اعزام کاملا به صورت آرام در حال انجام است در سمت جاده ایلام به مهران تردد اتوبوس های زائران از امروز شدت بیشتری گرفته و از حجم بالایی برخوردار است.

شرفی افزود: امسال نسبت به سال گذشته بهترین شرایط را داریم از بابت این که همه متوجه شدند که هر کدام از چه مرزهای باید خارج شوند، مسیرها مشخص شده است.

وی افزود: ۱۲۱ ایستگاه بازرسی به صورت ثابت و موقت ایجاد شده تا کنترل های لازم انجام گیرد.

وی گفت: ۲۲۶ واحد کلانتری در محورهای مواصلاتی منتهی به مرز آمادگی لازم برای ارائه خدمات به زائرین دارند.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا عنوان کرد: ۱۷۰ پاسگاه و ۸۵ فرمانده انتظامی گشت که در مسیرهای مواصلاتی منتهی به مرز هستند در محورهای اصلی و فرعی مستقر هستند .