دوره های آموزشی تحول دیجیتال برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین جعفر پور با اشاره به چند وجهی بودن مفهوم تحول دیجیتال از طراحی کارگاه های آموزشی به منظور تبیین این موضوع در ابعاد مختلف خبر داد.

وی با اشاره به تاکید وزیر ارتباطات به تبیین مفهوم تحول دیجیتال، گفت: مدلی در سه مرحله بسط، تعمیق و اجرا در مرکز نوسازی و تحول اداری با عنوان «بتا» طراحی شده است.

جعفرپور درباره اقداماتی که در مرحله بسط موضوع تحول دیجیتال انجام شده است، گفت: در این مرحله ابتدا مفهوم تحول دیجیتال از مباحثی که وزیر ارتباطات مطرح کرده بود و همچنین از برنامه های ارائه شده وی به مجلس شورای اسلامی احصا شد و با تحلیل این مطالب و سایر مطالبات وی از بخش های مختلف، به نخستین بند از مفاهیم تحول دیجیتال رسیدیم.

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان اینکه در مرحله بسط موضوع سه اقدام طراحی و اجرا شد، ادامه داد: در اقدام نخست تمام کارشناسان ستاد وزارت ارتباطات و در مرحله دوم تمام مدیران پایه بخش وزارت ارتباطات شامل ستاد و شرکت های تابعه وزارت ارتباطات با این مفهوم آشنا شدند و در این مرحله در حدود یک هزار و ۱۰۰ نفر ساعت دوره آموزش مستقیم، برگزار شد.

وی افزود: برای تبیین این مفهوم در مدیران میانی و ارشد نیز برنامه ای در روز ۲۶ مهرماه با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد که با برگزاری این دوره، آخرین اقدام در مرحله بسط موضوع تحول دیجیتال در وزارت ارتباطات انجام شد.

جعفر پور، تعمیق و تعمیم را مرحله بعد از بسط موضوع تحول دیجتیال بیان کرد و گفت: در این مرحله مرکز نوسازی و تحول اداری، ۲ دوره آموزشی با موضوع تحول دیجیتال به سازمان امور اداری و استخدامی پیشنهاد داده و با موافقت این سازمان مقرر شد بعد از تصویب به عنوان یکی از دوره های عمومی آموزش کارمندان دولت قرار گیرد.

وی افزود: وزارت ارتباطات به عنوان متولی دوره آشنایی با مبانی و کاربردهای تحول دیجیتال، طراحی و تدوین محتوای این دوره را به عهده داشته و بعد از تصویب سازمان امور استخدامی، این دوره ها با مسئولیت وزارت ارتباطات برگزار می شود.

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به هم جهت بودن سند ملی دیجیتال و دوره های آموزشی تحول دیجتیال اشاره کرد وگفت: برگزاری دوره هایی برای کارشناسان بخش ICT در مرحله تعمیم و تعمیق به دو صورت برگزار می شود که یکی از این دوره ها، برگزاری کلاس های مرسوم آموزشی است.

وی افزود: برای تکمیل زنجیره اقدامات در بخش آموزش بر اساس نظر وزیر ارتباطات، این جلسات آموزشی به صورت نشست های تخصصی در ابعاد مختلف موضوع تحول دیجیتال برگزار می شود.

وی درباره شیوه اجرای مرحله تعمیم و تعمیق مفهوم تحول دیجیتال، گفت: در کارگاه تخصصی، کاربردها، ملاحظات و تبدیل این دغدغه ها به نوع کارکرد دستگاه ها بررسی و تبیین می شود.

جعفرپور مرحله اجرا را به عنوان مرحله سوم تبیین مفهوم تحول دیجیتال بیان کرد و افزود: این مرحله از وظایف مرکز نوسازی و تحول اداری نیست اما زنجیره اقداماتی است که برای عملیاتی کردن مفهوم تحول دیجیتال در دستگاه های تابعه زیر نظر معاونت نظارت راهبردی وزارت ارتباطات باید انجام شود.