مجلس در این وانفسای اقتصادی به وظایفش خوب عمل نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در نطق میان دستور اظهار داشت: در این شرایط که تلاطم‌های اقتصادی به شدت مردم را با مشکلاتی روبرو کرده، همه ما از تریبون مجلس به همه جا اعتراض کردیم اما ضرب المثلی هست که می گوید «یک سوزن به خودتان بزنید و یک جوالدوز به دیگران.»

وی ادامه داد: با اظهار شرمندگی باید بگویم مجلس شورای اسلامی وظایف خود را در این وانفسای اقتصادی آنطور که باید و شاید انجام نداد.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: شش کمیسیون اقتصادی مجلس مستقیما مرتبط با این موضوع هستند و ما در مجلس کارشناسان و متخصصان اقتصادی متعددی داریم، اما متاسفانه هر یک از کمیسیون ها به طور فردی و آتش به اختیار در این دوران عمل کرده اند.

ذوالنور با تاکید بر اینکه هیات رئیسه مجلس باید بین کمیسیون ها هماهنگی و هم‌افزایی ایجاد می کرد، افزود: متاسفانه هیات رئیسه مجلس در این راستا به خوبی عمل نکرد و از همه مهمتر ما باید خمیر مایه یک طرح همه‌جانبه و موثر را برای حل مشکلات اقتصادی فراهم می کردیم و سپس از دولت می خواستیم که راه حل خود را برای حل مشکلات اقتصادی به مجلس ارائه کند.

وی با اشاره به اینکه برای بررسی مشکلات اقتصادی کشور چند جلسه غیرعلنی با حضور افرادی چون معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، گفت: البته هر دفعه این مسئولان به مجلس آمدند و مطالبی گفتند که فقط جنبه درد دل داشت و هیچ خروجی خاصی نداشت.

ذوالنور با بیان اینکه مردم به مجلس دل خوش کرده اند اما نقشی از مجلس در حل مشکلات خود نمی بینند، تصریح کرد: متاسفانه روز گذشته هم به جای اینکه مسائل اساسی کشور در جلسه غیرعلنی بحث شود، موضوعات دیگری مانند رد یا تایید CFT در شورای نگهبان مطرح شد و به این ترتیب گویا قرار است بار دیگر به جای حل مشکلات مردم، وقت مجلس را برای موضوعاتی بگذاریم که خروجی خاصی برای کشور ندارد.

وی خاطرنشان کرد: ما امروز باید حال مردم را که در فشار شدید اقتصادی هستند، بفهمیم و اگر مجلس شورای اسلامی عصاره ملت است، باید نقش موثری برای حل مشکلات آنان داشته باشد.