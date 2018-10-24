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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۱۷

«شب های هنر» به فلسفه سینما می پردازد

«شب های هنر» به فلسفه سینما می پردازد

فلسفه فیلم یا فلسفه سینما موضوع برنامه «شب های هنر» است که امشب دوم آبان روی آنتن می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  روابط عمومی شبکه چهار سیما، در شب سینمایی«شب های هنر» که مسعود فراستی اجرای آن را بر عهده دارد، ارتباط فلسفه و سینما با حضور محمدمهدی ناظمی قره باغ مدرس و پژوهشگر فلسفه هنر مورد بحث قرار می گیرد.

نظریه های گوناگونی درباره فیلم و سینما از آغاز تا دوران معاصر در دست است که می توان آن را به ۲ دسته کلاسیک و پساکلاسیک تقسیم کرد. فلاسفه درباره مشابهت های فلسفه و سینما می گویند که بن مایه هر ۲ اندیشه است و نیز آن را ابزاری کارآمد برای اندیشیدن و اندیشه کردن فرض و روی آن بحث می کنند.

برنامه «شب های هنر» محصول گروه ادب و هنر شبکه چهار سیما امشب دوم آبان ساعت ۲۳ با این موضوع روی آنتن می رود.

کد مطلب 4440073
عطیه موذن

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