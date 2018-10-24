دونالد تاسک: قتل «خاشقجی» یک جنایت هولناک بود

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد تاسک رئیس شورای اروپا در پیامی توییتری نوشت: قتل تکان‌دهنده خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی یک جنایت هولناک بود. حتی کوچکترین ردی از ریاکاری نیز برای ما شرم‌آور است. منفعت اروپایی‌ها فقط در این است که بی‌توجه به آنکه چه ‌کسی پشت ماجرا است، همه جزئیات را افشا کنند.

جمال خاشقجی در روز ۲ اکتبر (۲۲ روز پیش) وارد ساختمان کنسولگری عربستان در شهر استانبول ترکیه شد و دیگر از آن بیرون نیامد. این درحالی است که ریاض کمتر از یک هفته پیش، به قتل وی در این مکان اعتراف کرد اما مدعی شد که حادثه اتفاقی و نتیجه درگیری بوده است- روایتی که از نظر بسیاری از جمله متحدان اروپایی ریاض غیرقابل اعتماد است.