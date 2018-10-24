مرحله اول طرح حمایت غذایی ظرف دو هفته آینده اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیات دولت و درجمع خبرنگاران درخصوص بسته های حمایتی دولت از اقشار ضعیف گفت: این بسته در دولت تصویب شده و قرار است جزئیات آن توسط شورای اطلاع رسانی دولت به اطلاع رسانده شود.

وی افزود: مرحله اول این طرح حمایت غذایی از اقشار با درآمد پایین است که قرار شده جزئیات آن توسط آقای نوبخت و واعظی در جلسه عصر امروز شورای اطلاع رسانی مطرح شود.

بندپی درباره زمان اجرای این طرح، ادامه داد: تمام تلاش رئیس جمهور این است که ظرف دو هفته آینده اجرایی شود و تمام اقشار با حقوق یا درآمد زیر سه میلیون تومان، شامل این بسته می‌شوند. میزان بسته غذایی در وهله اول از طرف آقای نوبخت اعلام می‌شود و اگر اجرای آن طول کشیده به خاطر این است که ما با یک اعتماد و اطمینان خاص آن را اعلام کنیم.

ادامه دارد...