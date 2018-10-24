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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۱۴

محسنی بندپی در حاشیه جلسه هیات دولت:

مرحله اول طرح حمایت غذایی ظرف دو هفته آینده اجرایی می شود

مرحله اول طرح حمایت غذایی ظرف دو هفته آینده اجرایی می شود

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تمام تلاش رئیس جمهور این است که مرحله اول طرح حمایت غذایی از اقشار با درآمد پایین ظرف دو هفته آینده اجرایی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیات دولت و درجمع خبرنگاران درخصوص بسته های حمایتی دولت از اقشار ضعیف گفت: این بسته در دولت تصویب شده و قرار است جزئیات آن توسط شورای اطلاع رسانی دولت به اطلاع رسانده شود.

وی افزود: مرحله اول این طرح حمایت غذایی از اقشار با درآمد پایین است که قرار شده جزئیات آن توسط آقای نوبخت و واعظی در جلسه عصر امروز شورای اطلاع رسانی مطرح شود.

بندپی درباره زمان اجرای این طرح، ادامه داد: تمام تلاش رئیس جمهور این است که ظرف دو هفته آینده اجرایی شود و تمام اقشار با حقوق یا درآمد زیر سه میلیون تومان، شامل این بسته می‌شوند. میزان بسته غذایی در وهله اول از طرف آقای نوبخت اعلام می‌شود و اگر اجرای آن طول کشیده به خاطر این است که ما با یک اعتماد و اطمینان خاص آن را اعلام کنیم.

ادامه دارد...

کد مطلب 4440155
هادی رضایی

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