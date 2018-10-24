تعلل وزارت کشور در انتخاب فرماندار جدید تنگستان هیچ توجیهی ندارد

محسن قاسمی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاخیر هشت ماهه در معرفی سومین فرماندار تنگستان به صلاح نبوده و دولت و وزارت کشور باید هر چه سریعتر فرماندار جدید را به دور از هر گونه سهم خواهی از جریانات سیاسی یا نمایندگان مجلس معرفی تا مردم بیشتر از این ضرر نکنند.

وی تاکید کرد: باعث تعجب است که استاندار بوشهر که خود وزارت کشوری است و در این چند ماه سکوت کرده و واکنشی نشان نداده است.

عضو شورای شهر اهرم تنگستان بیان کرد: معاون سیاسی استاندار هیچ شناخت عمیقی از تنگستان نداشته و باید بتواند در سختی‌ها و مشکلات استاندار را همراهی کند و از سوی دیگر استاندار تنها در انتصابات نقش نداشته و افرادی دیگری در خارج از مجموعه برای انتصابات و عزل و نصب‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند.

وی با بیان اینکه تنگستان چوب شکست انتخاباتی روحانی در سال ۹۶ را می‌خورد خاطرنشان کرد: سرپرست فعلی فرمانداری تنگستان نیز سابقه بخشداری و معاون فرماندار داشته و می‌تواند عهده‌دار یک فرمانداری باشد و کف مطالبات حامیان دولت نیز از ابتدا فرماندار بومی بوده که این امر محقق نشده است.

قاسمی‌زاده اضافه کرد: گزینه فرمانداری تنگستان و دیلم همزمان به وزارت کشور برای مصاحبه و طی مراحل اداری به وزارت کشور معرفی اما هشت ماه است که سومین فرماندار جدید تنگستان انتخاب و معرفی نشده که این موضوع عقب ماندگی‌های این شهرستان محروم را دو چندان می‌کند.

وی تصریح کرد: تنگستان نیروهای بسیار توانمند دارد و امروز باید به نخبگان و جوانان این شهرستان اعتماد کرد؛ این در حالی است که این مردم این شهرستان در تمام صحنه‌ها حاضر بوده و در دوران مبارزه با استعمار بیش از ۵۰ شهید و در دوران و دفاع مقدس نیز ۲۰۰ شهید را تقدیم ایران اسلامی کرده است.