برنامه «۱۴۴۰» تا اربعین هرشب از شبکه پنج پخش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه ارتباط زنده با کربلا معلی با نام «۱۴۴۰» به منظور پوشش زنده تصویری مراسم پیاده روی عزاداران حسینی در کشور عراق به تهیه کنندگی سید مهدی امیری و اجرای مهیار عبداللهی هرشب روانه آنتن می شود.

بنا بر این گزارش، برنامه ارتباط زنده با کربلا معلی «۱۴۴۰» با روایت حاج حسین یکتا و دعوت از کارشناسان مذهبی هر شب به مدت ۶۰ دقیقه تا اربعین حسینی پخش می شود.

گفت‌وگو با عزاداران حسینی در مسیرهای پیاده روی اربعین و انگیزه حضور آن‌ها ، روایت عشق و دلدادگی به سالار شهیدان اباعبدالله ( ع ) و خدمت به زائران حسینی و.... از دیگر بخش های این برنامه است.

برنامه ارتباط زنده با کربلا معلی «۱۴۴۰» کاری از گروه معارف شبکه پنج سیماست که تا اربعین حسینی بر روی آنتن می رود.