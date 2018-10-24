کمیته اخلاق پیگیر بازارسیاه بلیت فروشی بازی پرسپولیس و السد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با توجه به اخبار منتشره در شبکه های اجتماعی مبنی بر فروش غیر قانونی بلیت های مربوط به مسابقات با قیمت های نامتعارف به ویژه در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا، بدینوسیله از اهالی ورزش دعوت می شود اطلاعات و گزارش های خود را جهت رسیدگی از طریق شماره تلفن ۴۴۷۳۸۴۰۲-۰۲۱ و شماره فکس ۴۴۷۳۸۴۰۵-۰۲۱ یا حضور در محل کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال واقع در مرکز ملی فوتبال ارائه دهند.