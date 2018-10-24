۷۵ درصد مکاتبات اداری استان کردستان الکترونیکی صورت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ملایجردی صبح امروز در اجلاس مشترک مدیران فن آوری اطلاعات، امور اداری و دبیرخانه های دستگاه های اجرایی استان کردستان، اظهارداشت: بر اساس آمارهای موجود ۴۱ دستگاه اجرایی استان کردستان در حال حاضر امورات اداری خود را به صورت الکترونیکی انجام می دهند و ۷۵ درصد مکاتبات اداری به صورت الکترونیکی انجام می شود.

وی به آمار استفاده بالاترین مقام دستگاه اجرایی از اتوماسیون اداری در استان کردستان اشاره کرد و افزود: آمارها نشان می دهد که ۲۷ درصد مدیران هنوز از کارتابل های دستی استفاده می کنند که با توجه به اهداف توسعه دولت الکترونیک باید به این مسئله توجه بیشتری شود.

مدیر کل دبیرخانه خانه مرکزی نهاد ریاست جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه استان کردستان در استفاده از خدمات دولت الکترونیک اشاره کرد و ادامه داد: در نیم سال اول سال ۹۶ استان کردستان با انجام ۶۳ درصد امور اداری خود به صورت الکترونیک در رتبه بیستم کشور قرار داشت که این جایگاه به افزایش ۱۲ درصدی به ۷۵ درصد رسیده و رتبه ۱۵ کشور را در حال حاضر به خود اختصاص داده است.

ملایجردی یادآور شد: استان کردستان پیشرفت محسوسی در حوزه مکاتبات الکترونیکی در نیم سال اول ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است که امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.

وی در ادامه سخنان خود جایگاه فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی استان کردستان در استفاده از مکاتبات الکترونیکی اشاره کرد و بیان کرد: در نیمه اول سال ۹۷ فرمانداری های سنندج، کامیاران و سقز در میان فرمانداری ها بیشترین استفاده را از این سیستم داشته اند و وضعیت فرمانداری سروآباد و بانه نیز نامناسب است.

رئیس مجمع مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور گفت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان، اداره کل آموزش و پرورش و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان نیز در میان دستگاه های اجرایی بیشترین استفاده را از مکاتبات الکترونیک داشته اند.

ملایجردی در پایان سخنان خود اظهارداشت: مدیریت شعب بنک تجارت، جمعیت هلال احمر ثبت احوال و شرکت شهرک های صنعتی استان کردستان نیز به ترتیب بیشترین استفاده را از مکاتبات کاغذی و کمترین استفاده را از مکاتبات الکترونیک داشته اند که لازم است از سوی مدیران استان این موضوع پیگیری شود.