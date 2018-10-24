به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان ظهر امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران با اشاره به صعود تیم پرسپولیس به فینال جام باشگاه های آسیا اظهار داشت: عملکرد ورزش ایران در سال جاری راضی کننده بوده است و در مسابقات جام جهانی، بازی های آسیایی، پاراآسیایی و المپیک جوانان نتایج بسیار خوبی گرفتیم و در آرژانتین توانستیم رتبه خودمان را از ۲۴ به ۷ ارتقا بدهیم.

وی افزود: خوشبختانه پرسپولیس توانست با حمایت هواداران خود به فینال لیگ قهرمانان آسیا صعود کند و باعث خوشحالی مردم شود. هم پرسپولیس و استقلال عملکرد خوبی در آسیا ارائه دادند و خوشبختانه پرسپولیس موفق شد با اقتدار تیم السد را که مهره های گران قیمت دارد را کنار بگذارد و به فینال برسد. روزهای دوازدهم و نوزدهم آبان دو بازی مهم خواهیم داشت و امیدوارم پرسپولیس با اقتدار قهرمان آسیا شود.

وزیر ورزش با بیان اینکه رئیس جمهور با کلیت خصوصی سازی باشگاه های استقلال و پرسپولیس موافق هستند، تصریح کرد: روال قانونی این است که باید در دولت بررسی شود و در لیست شرکت های در حال واگذاری قرار بگیرد. این موضوع در کمیسیون های مربوطه در حال بررسی است و اگر در دولت تصویب شود، ادامه مراحل آن برای انجام اقدامات نهایی به سازمان خصوصی سازی واگذار خواهد شد.

سلطانی فر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اساسنامه کمیته ملی المپیک برای تصویب به هیئت دولت ارائه شده است یا نه؟ خاطرنشان کرد: این اساسنامه هنور در حال بررسی است تا کارهای آن هم انجام شود.

وی در پایان درباره وضعیت پخش برنامه تلویزیونی نود گفت: این موضوع مربوط به صدا و سیما است.