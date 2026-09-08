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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰

توقیف ۳۷ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در کوهدشت

توقیف ۳۷ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در کوهدشت

کوهدشت - فرمانده انتظامی کوهدشت از توقیف ۳۷ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی صبح امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای مطالبات مردمی مبنی بر برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و به‌منظور ارتقای امنیت عمومی و انضباط ترافیکی، طرح برخورد با موتورسیکلت‌ها و خودروهای فاقد پلاک، فاقد مدارک قانونی و همچنین خودروهای هنجارشکن در سطح شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در اجرای این طرح، تعداد ۲۹ دستگاه موتورسیکلت و هشت دستگاه خودروی متخلف شناسایی و پس از توقیف به پارکینگ منتقل شدند.

فرمانده انتظامی کوهدشت ضمن هشدار به راکبان و رانندگان وسایل نقلیه فاقد مدارک و پلاک مخدوش، تصریح کرد: این‌گونه طرح‌ها باهدف پیشگیری از جرائم و افزایش احساس امنیت در دستور کار پلیس قرار دارد و به‌صورت مستمر در نقاط مختلف شهرستان اجرا خواهد شد.

کد مطلب 6941016

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