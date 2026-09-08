توقیف ۳۷ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در کوهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی صبح امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای مطالبات مردمی مبنی بر برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و به‌منظور ارتقای امنیت عمومی و انضباط ترافیکی، طرح برخورد با موتورسیکلت‌ها و خودروهای فاقد پلاک، فاقد مدارک قانونی و همچنین خودروهای هنجارشکن در سطح شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در اجرای این طرح، تعداد ۲۹ دستگاه موتورسیکلت و هشت دستگاه خودروی متخلف شناسایی و پس از توقیف به پارکینگ منتقل شدند.

فرمانده انتظامی کوهدشت ضمن هشدار به راکبان و رانندگان وسایل نقلیه فاقد مدارک و پلاک مخدوش، تصریح کرد: این‌گونه طرح‌ها باهدف پیشگیری از جرائم و افزایش احساس امنیت در دستور کار پلیس قرار دارد و به‌صورت مستمر در نقاط مختلف شهرستان اجرا خواهد شد.