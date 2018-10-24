۸ سارق در چهارمحال و بختیاری دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، فضل اله برزوئی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت خودرو، داخل خودرو، احشام، منزل، اماکن خصوصی و موتورسیکلت رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی و شهرستان های شهرکرد، فارسان، بروجن و با انجام اقدامات گسترده پلیسی و بررسی آثار و علائم به جا مانده در صحنه های سرقت موفق شدند هشت سارق را دستگیر کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان خاطر نشان کرد: بر اساس تحقیقات علمی و فنی پلیس، سارقان به ۱۳ فقره سرقت خودرو، داخل خودرو، احشام، منزل، اماکن خصوصی و موتورسیکلت اعتراف کردند که متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.