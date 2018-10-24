به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح چهارشنبه به همراه معاونان عمرانی و اقتصادی، فرماندار بوشهر و جمعی از مدیران اجرایی، با حضور در گلزار شهدای روستای چاهکوتاه در بخش مرکزی شهرستان بوشهر، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

در ادامه گراوند از روند اجرای پروژه ۳۰ واحدی بنیاد مسکن چاهکوتاه دیدن کرد، وی در این دیدار بر تسسریع در تکمیل و همچنین استفاده از مصالح با کیفیت در ساخت این واحدها تاکید کرد.

مدیران استان بوشهر همچنین از کارگاه تولید مبل خانگی در چاهکوتاه هم دیدن کردند، این واحد تولیدی که عملیات ساخت آن در سال جاری آغاز شده است زمینه اشتغال ۱۴ نفر را فراهم می کند، تامین و هزینه بالای برق از عمده مشکلات این واحد تولیدی است که استاندار بوشهر دستور داد فرمانداری بوشهر مشکل هزینه بالای برق برای سرمایه گذار این طرح را حل کند.

گراوند استاندار بوشهر همچنین از روند بهسازی و اجرای ابنیه فنی محور دویره - چاهکوتاه به سمل بازدید کرد، این پروژه هم برای تکمیل نیازمند اعتبار است که بر اساس گزارش فرمانداری بوشهر و پیمانکار، در صورت تامین اعتبار لازم، پروژه مذکور تا دهه فجر امسال تکمیل خواهد شد.

مسئولان استان بوشهر در این بازدیدها به صورت سرزده از پروژه اقامتگاه بوم گردی در روستای آبطویل دیدن کردند، بر اساس طرح سرمایه گذار، این اقامتگاه پس از تکمیل محلی برای برگزاری تئاتر، نمایش فیلم و اجرای موسیقی محلی برای علاقمندان به ویژه روستاییان خواهد شد.

استاندار بوشهر در ادامه سفر به بخش مرکزی بوشهر، وارد جزیره شیف شده و از مرکز درمانی در حال ساخت این جزیره بازدید کرد، گراوند بر تسریع در تکمیل این مرکز درمانی و همچنین استفاده از ظرفیت زمین مربوط به آموزش و پرورش در کنار این مرکز درمانی تاکید کرد.

گراوند همچنین از اسکله بندرگاه شهرستان بوشهر هم دیدن کرد، در این اسکله ۴۸ لنج و ۱۰۰ قایق صیادی وجود دارد و لایروبی این اسکله از خواسته های دیرینه مردم و صیادان منطقه بندرگاه است.

استاندار بوشهر در ادامه از کارگاه تولیدی و بسته بندی خرما و محصولات مربوط به خرما در بندرگاه هم دیدن کرد، این کارگاه تولیدی که در زمینه بسته بندی خرما فعالیت میکند زمینه اشتغال روستاییان را هم فراهم کرده است.

مسئولان استان بوشهر همچنین به صورت سرزده از دو پروژه در حال ساخت شامل مدرسه و خانه بهداشت بندرگاه هم بازدید کردند.

در ادامه ایستگاه پاییزی شامل نمایشگاه محصولات صنایع دستی و دستاوردهای روستاییان و عشایر استان بوشهر در محل پارک گردشگری بوشهر با حضور استاندار افتتاح شد.

در این نمایشگاه ۱۷ غرفه برای عرضه محصولات مختلف روستاییان و عشایر در نظر گرفته شده است و استاندار از تمامی غرفه های موجود در نمایشگاه دیدن کرد.