انتشار فراخوان تکمیل ظرفیت دوره فیلمسازی انجمن سینمای جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، دوره فیلمسازی انجمن سینمای جوانان دفتر ویژه تهران با عنوان «فیلمسازی در سه گام» شامل دوره‌های عکاسی، آشنایی با سینما، کارگاه ایده تا فیلمنامه، فیلمبرداری، کارگردانی، تدوین و صدا برگزار می شود.

همچنین نشست نمایش فیلم کوتاه و گفتگو، کارگاه تجربه اول، کارگاه تدوین و صداگذاری، کارگاه فیلمسازی مستند، کارگاه فیلمسازی داستانی و کارگاه فیلمسازی تجربه‌گرا از دیگر سرفصل‌های این دوره است.

آخرین مهلت ثبت نام برای شرکت در آزمون دوره ۹ آبان است.

دوره آموزشی «فیلمسازی در سه گام» با هدف کشف و حمایت از استعدادها برگزار می شود و در پایان دوره به هنرجویان گواهینامه معتبر اهدا خواهد شد.

علاقه‌مندان برای ثبت نام در دوره فیلمسازی دفتر تهران انجمن سینمای جوانان ایران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۸۸۸۹۲۹۴۳-۸۸۸۰۲۸۷۷ تماس گرفته و یا به آدرس تهران، خیابان استاد نجات الهی کوچه ششم، پلاک ۱۱ مراجعه کنند.