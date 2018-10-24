  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۳۵

انتشار فراخوان تکمیل ظرفیت دوره فیلمسازی انجمن سینمای جوانان

انتشار فراخوان تکمیل ظرفیت دوره فیلمسازی انجمن سینمای جوانان

دفتر تهران انجمن سینمای جوانان ایران برای تکمیل ظرفیت دوره فیلمسازی ۹۸ - ۹۷ فراخوان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، دوره فیلمسازی انجمن سینمای جوانان دفتر ویژه تهران با عنوان «فیلمسازی در سه گام» شامل دوره‌های عکاسی، آشنایی با سینما، کارگاه ایده تا فیلمنامه، فیلمبرداری، کارگردانی، تدوین و صدا برگزار می شود.

 همچنین نشست نمایش فیلم کوتاه و گفتگو، کارگاه تجربه اول، کارگاه تدوین و صداگذاری، کارگاه فیلمسازی مستند، کارگاه فیلمسازی داستانی و کارگاه فیلمسازی تجربه‌گرا از دیگر سرفصل‌های این دوره است.

آخرین مهلت ثبت نام برای شرکت در آزمون دوره ۹ آبان است.

دوره آموزشی «فیلمسازی در سه گام» با هدف کشف و حمایت از استعدادها برگزار می شود و در پایان دوره به هنرجویان گواهینامه معتبر اهدا خواهد شد.

علاقه‌مندان برای ثبت نام در دوره فیلمسازی دفتر تهران انجمن سینمای جوانان ایران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۸۸۸۹۲۹۴۳-۸۸۸۰۲۸۷۷ تماس گرفته و یا به آدرس تهران، خیابان استاد نجات الهی کوچه ششم، پلاک ۱۱ مراجعه کنند.

کد مطلب 4440440
زهرا منصوری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها