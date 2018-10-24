مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز و فردا تا اواسط روز جمعه وزش باد شدید پدیده غالب در شمال غرب، غرب، و قسمتهای مرکزی کشور خواهد بود.

احد وظیفه افزود: از بعدازظهر روز جمعه با نفوذ جریانهای سرد شمالی به سواحل جنوبی دریای خزر همراه با گذر تدریجی جبهه هوای سرد، بارش باران گاهی با رعدوبرق و وزش باد، کاهش محسوس دما، احتمال آب گرفتگی معابر و سیلابی شدن موقتی مسیلها و رودخانه ها برای مناطقی از کشور پیش بینی می شود.

وی تاکید کرد: فردا پنج‌شنبه وزش باد خیلی شدید در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و گیلان (سرعت باد بین ۷۰ تا ۹۰ کیلومتر برساعت)، وزش باد شدید در مازندران، گلستان، کردستان، وزش باد شدید با خیزش گردوخاک در کرمانشاه، ایلام، خوزستان (سرعت باد بین ۵۰ تا ۶۰ کیلومتر برساعت) و همچنین رگبار و رعدوبرق برای استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، غرب کردستان، غرب کرمانشاه و شمال ایلام پیش بینی می شود.

وظیفه ادامه داد: روز جمعه رگبار باران گاهی همراه با رعد وبرق و وزش باد شدید در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، غرب مازندران، کردستان، کرمانشاه، زنجان، قزوین، البرز، شمال تهران، لرستان، همدان، ایلام، خوزستان، شمال بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری پیش‌بینی شده است.

به گفته وی از شنبه کاهش دما ی ۱۰ تا ۱۴ درجه در سواحل دریای خزر، اردبیل و در جنوب البرز تا شمالغرب بین ۵ تا ۷ درجه و از یکشنبه ۱۰ تا ۱۵ درجه در خراسان رضوی و خراسان شمالی پیش بینی می شود.

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی هشدار داد: در ارتفاعات کوهستانی اردبیل، مناطق مرتفع و کوهستانی البرز، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی احتمال بارش و نشست برف دور از انتظار نیست. همچنین از جمعه شب تا یکشنبه مسیر جاده های کوهستانی سواحل خزر به استانهای مجاور، بخصوص گردنه ها مه آلود پیش بینی می شود و با احتمال بسیار موجب کندی یا اختلال در ترافیک جاده ای این مناطق می‌شود از این رو توصیه می شود برای کاهش خسارات احتمالی، تمهیدات لازم از سوی هموطنان عزیز، سازمانهای امدادی و مدیریت بحران بکار گرفته شود.