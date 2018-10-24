به گزارش خبرنگار مهر، علی هادی چگنی شامگاه چهارشنبه در جشنواره شهید رجایی و تجلیل از دستگاههای برتر در قالب این جشنواره در سخنانی با بیان اینکه سالانه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی صورت می گیرد، اظهار داشت: روال به این گونه بوده که ابتدا دستگاهها اقدام به خود ارزیابی می کنند و گزارش این ارزیابی به سازمان مرکزی هر دستگاه ارسال می شود.

وی، ادامه داد: سازمان مرکزی نیز بررسی های لازم را در این زمینه انجام می دهد و گزارش این ارزیابی ها به سازمان امور اداری و استخدامی ارسال می شود و سپس این سازمان نیز گزارش را به سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها ارسال می کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان، تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها نیز ارزیابی های لازم را انجام داده و اقدام به رتبه بندی دستگاهها می کنند، هر ساله این جشنواره نسبت به سال های گذشته تفاوت هایی دارد.

هادی چگنی، گفت: امسال از هر پنج گروه یک دستگاه انتخاب شد که در مجموع در این رابطه پنج دستگاه انتخاب شده است، همچنین سه دستگاه که بیشترین رشد را در شاخص های عمومی داشته اند انتخاب شده اند، سه دستگاه نیز که در شاخص های اختصاصی بیشترین رشد را داشته اند انتخاب شده اند و سه دستگاه نیز که که مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی آنها در سال گذشته نسبت به سال ۹۵ رشد بیشتری داشته انتخاب شده اند.

وی، بیان داشت: همچنین سه دستگاه اجرایی استان که در شاخص های توسعه ای رشد داشته اند انتخاب شده اند، دو فرمانداری برتر و یک واحد شهرستانی نیز در این جشنواره تجلیل شدند.

فریده سپهوند معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان نیز در این رابطه با بیان اینکه شاخص های اختصاصی وظایف اصلی مانند برنامه های بودجه ای و ... دستگاهها محسوب می شود، گفت: همچنین شاخص های عمومی که برای همه دستگاههای اجرایی یکسان بوده، شامل اجرای دولت الکترونیک، مدیریت سرمایه انسانی، صیانت از حقوق مردم، پیشگیری از رشوه، شفافیت مالی، سامانه ساختار و ... است.

وی، تصریح کرد: تمام این شاخص ها را ما ارزیابی می کنیم و بر اساس برنامه ها، تکالیف دستگاهها و ... که بر اساس مستندات ارسال شده اند ارزیابی را انجام می دهیم.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان، یادآور شد: شاخص های توسعه ای نیز شامل اجرای برنامه ها و پروژه های اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال و ... هستند.

بنابر این گزارش در این جشنواره از اداره کل آموزش و پرورش لرستان، علوم پزشکی لرستان، امور مالیاتی لرستان، شیلات لرستان، آب و فاضلاب شهری لرستان، ثبت احوال لرستان، اقتصاد و دارایی لرستان، اداره کل استاندارد لرستان، محیط زیست لرستان، راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان، فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان، تبلیغات اسلامی لرستان، انتقال خون لرستان، فرمانداری خرم آباد، دانشگاه لرستان، بانک ملی، شرکت گاز لرستان و همچنین فرمانداری بروجرد تجلیل به عمل آمد.