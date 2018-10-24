بازارچه دائمی صنایع دستی در بهشهر احداث می شود

سیف الله فرزانه در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه جشنواره انار اشرف، برگزاری جشنواره را در شناسایی و معرفی ظرفیت ها موثر دانست و برپایی این جشنواره ها را لازم و ضروری برشمرد.

وی با اشاره به رونمایی از انار مفرغی با سه هزار سال قدمت در حاشیه جشنواره اظهار داشت: انار ریشه در کار و فعالیت مردم شهرستان داشته است.

فرزانه درباره تعامل بخش کشاورزی و گردشگری افزود: این دو بخش لازم و ملزوم یکدیگر هستند و بسیاری از اتفاقات در جهان ناشی از حوزه گردشگری است و باید در حفظ طبیعت، محیط زیست کوشا باشیم.

وی با بیان اینکه نیاز به جذب گرشگر خارجی داریم، حفظ طبیعت را لازم دانست و اظهار امیدواری کرد باید از طبیعت برای توسعه گردشگری و اشتغال بهره بریم.

مدیرکل میراث فرهنگی مازندران با تقدیر از مسئولان برپایی جشنواره انار اشرف یادآور شد: بازارچه های صنایع دستی با واگذاری زمینی از سوی شهرداری بهشهر احداث می شود.