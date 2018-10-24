استقرار تمامی امکانات پلیس مبارزه با مواد مخدر در مرزهای سه گانه

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در مرز شلمچه، سردار مرتضی میرزایی عصر امروز در جریان بازدید از مرز شلمچه در جمع خبرنگاران از ابزار فنی و سگ های مواد یاب به عنوان امکانات و تجهیزاتی نام برد که پلیس مبارزه با مواد مخدر در مرزها مستقر کرده است.

وی، هدف از انجام این اقدامات را جلوگیری از خطای احتمالی برخی افراد در حمل مواد مخدر خواند و افزود: اجازه نمی دهیم تا خطای برخی از افراد به کار عظیم اربعین خدشه وارد کند.

وی با بیان اینکه امیدوارم تلاش هایی که در این زمینه انجام می شود رضایت خداوند را به دنبال داشته باشد، اظهار کرد: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تمامی مرزهای مجاز و با تمام قوا و توان مستقر شده تا بتواند زمینه عبور آسان و بدون دغدغه زائران را از مرزهای خروجی کشور مهیا کند.

جانشین رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا تصریح کرد: به عنوان پلیس مبارزه با مواد مخدر در کنار سایر همکاران مان از جمله مرزبانی، آگاهی، یگان ویژه و پلیس اتباع در مرزهای سه گانه مستقر شده ایم تا زمینه ساز این آسایش با همکاری یکدیگر باشیم.

میرزایی گفت: پلیس مبارزه با مواد مخدر با استقرار در مرزهای خروجی در ابتدا با راهنمایی افراد و آگاهی رساندن به آنان در قالب پیشگیری اقدام می کند، با توجه به اینکه قوانین کشور عراق با قوانین ما متفاوت و سخت گیرانه است این آگاهی را به زائران می دهیم تا حمل احتمالی مواد که از روی عدم آگاهی انجام می شود آنان را در کشور عراق دچار دردسر و گرفتاری نکند.

وی افزود: همه تلاش ما این است تا مشکلی برای افرادی که به عنوان زائر به عراق می روند در آن سوی مرز رخ ندهد.

میرزایی اظهار کرد: با همکاری سایر همکاران در مرزبانی و دیگر بخش ها این امکان مهیا شده که زائران در کمال آرامش و آسایش و به صورت روان در حال تردد از مرز شلمچه باشند؛ در مرزهای مهران و چذابه نیز وضعیت به همین منوال است و همه کارها به روال خوب و روان آن در حال انجام است.

جانشین رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا ابراز امیدواری کرد که امسال بهتر و مناسب تر از سال قبل بتوانیم امنیت زائران را در مرزهای سه گانه کشور تامین کنیم.

میرزایی تصریح کرد: مواردی که به طور معمول در این سوی مرز از افراد کشف می شود بیشتر موادی است که فرد برای مصرف خود حمل می کند که در چنین مواردی با هماهنگی ایجاد شده با دستگاه قضایی این افراد یا اعمال جریمه و یا برای آنها در محاکم قضایی پرونده تشکیل می شود و یا راهنمایی و ارشاد می شوند تا مشکلی برای این افراد رخ ندهد؛ با هماهنگی محاکم قضایی موارد کشف و با حاملان آنها برخورد قانونی می شود.

وی با بیان اینکه تامین امنیت در آن سوی مرزها با نیروهای عراقی است، گفت: تاکنون نیز هیچ موردی از وجود ناامنی برای زائران در آن سوی مرز گزارش نشده است.

میرزایی افزود: ناجا، پلیس های تخصصی متفاوتی همچون مرزبانی، یگان ویژه، آگاهی، مواد مخدر و غیره دارد که بر اساس برآورد و توانی که در اختیار دارند، نیروهای مورد نیاز مرزها را تامین و اعزام کرده اند.

جانشین رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا اظهار کرد: برخی از داروهایی که حاوی مواد دارای کدئین است شاید برای آن سوی مرز حکم مواد مخدر و ممنوعه را داشته باشد لذا این موارد را نیز کشف و ضبط می کنیم و با راهنمایی و ارشاد این دسته از افراد، از حمل آن به عراق جلوگیری می کنیم.