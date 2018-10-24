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۲ آبان ۱۳۹۷، ۲۰:۵۸

استاندار بوشهر خبر داد؛

افزایش ۲ برابری ویزاهای صادرشده برای زائرین اربعین در استان بوشهر

افزایش ۲ برابری ویزاهای صادرشده برای زائرین اربعین در استان بوشهر

بوشهر - استاندار بوشهر از افزایش دو برابری ویزاهای صادرشده برای زائرین اربعین در استان خبر داد و گفت: امسال بیش از ۳۵ هزار ویزا برای زائران استان بوشهر صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند عصر چهارشنبه در نشست جمع‌بندی سفر به روستاهای شهرستان بوشهر با تسلیت ایام اربعین، اظهار داشت: مردم استان بوشهر عشق و ارادت بالایی به اهل بیت دارند و در مراسم مربوط به امام حسین همواره حضوری گسترده و پرشور دارند.

وی با افزایش دو برابری ویزاهای صادرشده برای زائرین اربعین در استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: سال گذشته ۱۷ هزار و ۸۰۰ ویزا برای زائرین اربعین در استان بوشهر صادر شد و امسال بیش از ۳۵ هزار ویزا صادر شده است.

استاندار بوشهر به اهمیت بالای حضور مدیران در مناطق محروم و روستاها اشاره کرد و افزود: مسئولان با حضور در روستاها از نزدیک با مشکلات و نیازهای مردم آشنا می‌شوند و می‌توانند برای رفع آنها اقدامات بهتری انجام دهند.

وی از تسریع در رفع مشکلات روستاهای استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: خدمت‌رسانی به مردم به ویژه در مناطق محروم و روستاها یک اولویت مهم در استان بوشهر است و تلاش ویژه‌ای برای شناسایی و رفع مشکلات روستاها داریم.

گراوند راهکار اصلی مقابله با جنگ اقتصادی دشمنان را تلاش شبانه‌روزی و جهادی مردم و مسئولان دانست و اضافه کرد: روحیه جهادی را باید در خود تقویت کنیم و گام‌های اساسی برای رفع مشکلات مردم برداریم و نباید هیچ فرصتی را هدر دهیم.

وی بر لزوم حذف کاغذبازی در سیستم اداری تاکید کرد و با تاکید بر ایجاد پنجره واحد، تصریح کرد: کارآفرینان نباید در دریافت تسهیلات با مانع روبه‌رو شوند و مدیران بانک‌ها باید از کاغذبازی و معطل کردن کارآفرینان و متقاضیان پرهیز کنند.

استاندار بوشهر با تاکید بر برخورد با هر کسی که به دنبال بهانه‌جویی با کارآفرینان بوده و مانع‌تراشی کند ادامه داد: اشتغال و معیشت مردم بستگی به همت مسئولان دارد و مسئولان باید تمام وقت و انرژی خود را برای این مسئله اختصاص دهند.

کد مطلب 4440866

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