نرگس حسنلی در گفتوگو با خبرنگار مهر اشاره کرد: «تاریخ نو: اعترافات و مکالمات» شامل ۹ گفتوگو با ۹ مورخ حوزه تاریخ نو است که هرکدام از این گفتوگوها مقدمههایی در معرفی آن مورخ و آثارش دارد. این کتاب را نشر بان با ترجمه مشترک من و هادی شاکری منتشر میکند.
وی افزود: جک گودی، ایسا بریگز، ناتالی زیمون دیویس، کیث تامس، دنیل روشه، پیتر برک، رابرت دارنتون، کارلو گینزبورگ، کوئنتین اسکینر، مورخانی هستند که در این کتاب با آنها گفتوگو شده است. این مورخان همگی در پیوند با جریان مکتب تاریخ نگاری آنال هستند که در آثار خود از روشهای تاریخ نگاری نو و مفاهیم مرتبط با آن بهره بردهاند.
حسنلی ادامه داد: خانم ماریا لوسیا پالارس برک، نویسنده این کتاب و در واقع کسی که با این تاریخ نگاران گفتوگو کرده، خود یک مورخ مشهور پرتغالی است.
این مترجم در توضیح مکتب تاریخ نگاری آنال نیز گفت: این مکتب در فرانسه اوایل قرن بیستم شروع شده و کم کم شکل گرفت و گسترش پیدا کرد و بر جریانهای تاریخ نگاری دیگر کشورها نیز تاثیر مهمی گذاشت. لوسین فور و مارک بلوخ از بنیان گذاران این مکتب بودند.
«فرهنگ و سیاست» نوشته ژان اریک لین و اووه واگشال، «سرقت تاریخ» نوشته جک گودی، «سرآمد جنگ ستارگان و فلسفه: باید از یاد ببری آنچه را یادگرفتهای» ویراستاران جیسن ایبرل و کوین دکر، «سرزمین مامورهای مخفی: داستانهایی از پشت دیوار برلین» نوشته آنا فاندر و «جنبشهای اجتماعی: مفاهیم کلیدی» نوشته گریم چسترز و یان ولش، از دیگر کتابهایی است که با ترجمه نرگس حسنلی تاکنون روانه کتابفروشیها شدهاند.
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