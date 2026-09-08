به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیر رسانه اثر، رویا نونهالی، بازیگر شناخته شده تئاتر بار دیگر با نمایش «مثل آب برای شکلات» به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشت‌کوهی به صحنه برمی‌گردد.

«مثل آب برای شکلات» اقتباسی از رمان لورا اسکوئیول است که نخستین‌بار در سال ۱۳۹۲ با بازی رویا نونهالی و کارگردانی پشت‌کوهی اجرا شده است. این نمایش پیش از این با حضور در جشنواره‌های بین‌المللی فجر و الف جایزه بهترین بازیگر زن، بهترین موسیقی، بهترین طراحی صحنه، بهترین طراحی لباس را دریافت کرده است.

پشت‌کوهی که در کارنامه بین‌المللی خود سابقه حضور در جشنواره‌های تئاتری بسیاری همچون جشنواره تئاتر مسکو، مونیخ، سن‌پترزبورگ، شکی، باکو، ایروان، بوداپست و ... را دارد، قرار است تا برای سومین بار با نمایش «مثل آب برای شکلات» راهی بغداد شود.

نمایش‌های «مکبث زار» و «ذرات آشوب» دیگر آثار این هنرمند هستند که پیش از این با حضور در جشنواره بین‌المللی تئاتر بغداد جایزه بزرگ این رویداد هنری را از آن خود کرده‌اند.

در کارنامه هنری پشت‌کوهی، علاوه بر حضورهای بین‌المللی، جوایز و موفقیت‌های متعددی از جمله جایزه بهترین کارگردانی در جشنواره کوکوشترای هند، جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی تئاتر بغداد، بهترین کارگردان جشنواره شب‌های مسکو ثبت شده است.