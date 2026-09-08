به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، علی اصغری که در سالهای اخیر فعالیت مستمری در عرصه سینما و تئاتر داشته و در آثار خود تجربههایی متنوع را در مقام نویسنده و کارگردان پشت سر گذاشته است، در تازهترین تجربه خود قرار است نمایش «کمدی بدنام» را روی صحنه ببرد.
این نمایش با نگاهی به تاریخ تئاتر لالهزار و هنرمندانی که در شکلگیری و تداوم این جریان نمایشی نقش داشتهاند، روایتی تازه را پیش روی مخاطبان می گذارد و تلاش میکند تا بخشی از خاطره و تاریخ تئاتر عامهپسند ایران را از منظری نمایشی بازخوانی کند.
«بایکوت»، «باکارا»، «خشتخام خانه»، «کمدی گمنام»، «لکانطه» نمایشهایی هستند که وی پیش از این به عنوان کارگردان تئاتر روی صحنه برده است.
«دهلیز»، «کوچه ژاپنیها»، «شیفت شب»، «بیآبان»، «ناکوک» و «سونامی» از جمله فیلمهای سینمایی هستند که اصغری در مقام نویسنده با آنها همکاری داشته است.
نمایش تازه علی اصغری بهزودی اجرای عمومی خود را آغاز میکند و اطلاعات تکمیلی درباره گروه بازیگران، زمان و مکان اجرای عموم آن متعاقباً اعلام میشود.
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