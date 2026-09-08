به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم کوتاه «عینک» به نویسندگی و کارگردانی عرفان وحیدی و تهیهکنندگی فهیمه حیدری، در هفتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم MICMXIFF در شهر مکزیکوسیتی حضور یافت و موفق به کسب تندیس MICXOLOTL شد.
جشنواره بینالمللی فیلم MICMXIFF یکی از رویدادهای سینمای مستقل در مکزیکوسیتی است که با هدف نمایش و حمایت از آثار فیلمسازان مکزیکی و بینالمللی برگزار میشود و در دورههای مختلف، میزبان آثار داستانی، مستند و انیمیشن از کشورهای گوناگون بوده است.
هفتمین دوره این جشنواره ۲۰ تا ۲۸ آگوست ۲۰۲۶ (۲۹ مرداد تا ۶ شهریور ۱۴۰۵) برگزار شد و فیلمهای حاضر در بخشهای مختلف رقابتی به رقابت پرداختند. تندیس MICXOLOTL به عنوان جایزه این رویداد، به فیلم «عینک» اهدا شد.
«عینک» اولین محصول کمپانی هنر فهادان است و پخش بینالمللی آن نیز برعهده این کمپانی قرار دارد.
این فیلم کوتاه داستان یک روز عجیب از زندگی دختری تنها را روایت میکند؛ دختری که سفارشی اشتباه به دستش میرسد و همین اتفاق ساده، او را وارد ماجرایی پیشبینینشده میکند؛ ماجرایی که مسیر یک روز معمولی را به شکلی متفاوت تغییر میدهد.
سپیده سعیدینیا، فرزانه فرجی، امیرحسین فهادان، مهدی سیدی، امیر اسپید و میثم آقایی در این فیلم کوتاه ایفای نقش کردهاند.
از دیگر عوامل «عینک» میتوان به مجری طرح: کمپانی هنر فهادان، صداپیشگان: سرمه رضایی، نیکو خلیفه، امیر نیاکام و مرتضی موسوی، مدیر فیلمبرداری: امیر نیاکام، دستیار کارگردان: آرمین کشاورز، برنامهریزان: شیما عارف و مائده نجاری، مشاور کارگردان: سینا حدادی، صدابرداران: سجاد حسینی و بهزاد رحیمی، تدوینگر و مسئول اصلاح رنگ و نور: عرفان وحیدی، موسیقی متن و صداگذاری: کیهان کوهگرد، مدیر تولید: جواد رجبی، دستیار فیلمبردار: میلاد موسیزاده، دستیار تدوین: امیرمحمد محمدی، دستیار تولید: آرمین رجبی، طراح گریم: نرگس یادگاری، منشی صحنه: تارا امیری، طراح صحنه و لباس: آرمین کشاورز، عکاسان پشت صحنه: محمدمهدی رمضان و میلاد موسیزاده، تیزر: کیهان کوهگرد، مشاور رسانهای: سیدمحمدصادق سیادت و پخش بینالملل: کمپانی هنر فهادان اشاره کرد.
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