حجت‌الاسلام علیرضا سیاحت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به محدودیت دستگاه‌های دولتی در بسیج ظرفیت‌های مردمی، مسجد می‌تواند با رویکرد اجتماعی و خدمت‌رسانی، زمینه جذب و سازماندهی نیروهای مردمی را فراهم کند.

وی با طرح این پرسش که چقدر جریان اسلامی را می‌شناسیم و تا چه اندازه می‌توانیم بر اساس مبانی اسلامی در عرصه‌های مختلف کنشگری کنیم؟ افزود: در حوزه اقتصاد باید رفتارهای اقتصادی جامعه با آموزه‌های اسلامی منطبق شود و با تکیه بر مبانی قرآنی و رویکرد حکمی و اجتهادی، از ظرفیت مساجد و مردم برای طراحی الگوهای اقتصادی و تقویت کسب‌وکارهای محلی بهره گرفت.

حجت‌الاسلام سیاحت تصریح کرد: هدف باید تبدیل مسجد از محل صرفاً عبادی به مجموعه‌ای فعال و مسئله‌محور باشد؛ به‌گونه‌ای که شبکه‌ای حدود ۳۰۰ کنشگر در عرصه‌های مختلف شکل گرفته و در حل مسائل محله مشارکت کنند.

وی ادامه داد: در این الگو، بخش‌هایی از جمله مدرسه تشکیلاتی، مرکز مشاوره و مشاورین و مرکز رسانه‌ای پیش‌بینی شده است و تولید محتوای اسلامی متناسب با نیازهای این عرصه‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

مشاور مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی بر ضرورت ثبت و انتقال تجربیات موفق تأکید کرد و گفت: تجربه‌نگاری و بهره‌گیری نظام‌مند از تجربیات موجود، از الزامات توسعه و تقویت جریان مسجد است.

وی افزود: جریان‌سازی زمانی موفق خواهد بود که جریان مسجد به‌صورت علمی بررسی و تجربه‌ها به یک الگوی منسجم، قابل تکرار و توسعه تبدیل شود.

حجت‌الاسلام سیاحت بیان کرد: فعالیت‌های مساجد باید از اقدامات مقطعی و فردمحور عبور کرده و با شناسایی مسائل هر محله، ظرفیت‌های تخصصی و مردمی را در قالب یک شبکه منسجم به میدان بیاورد.

وی گفت: این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری جریان‌های پایدار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و افزایش نقش‌آفرینی مساجد در حل مسائل جامعه باشد.