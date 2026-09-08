اولین تصویر از «عبدالرئوف اسحاقی» شهید اهل سنت حادثه تروریستی راسک

به گزارش خبرنگار مهر، پاسدار عبدالرئوف اسحاقی، ساکن پراهین گواش شهرستان راسک و فرمانده حوزه شهید فدایی پارود، امروز در پی تیراندازی افراد مسلح ناشناس مقابل درب منزلش به شهادت رسید.

این شهید از پاسداران اهل سنت شهرستان راسک بود.