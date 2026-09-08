اولین تصویر از «عبدالرئوف اسحاقی» شهید اهل سنت حادثه تروریستی راسک

به گزارش خبرنگار مهر، پاسدار عبدالرئوف اسحاقی، ساکن پراهین گواش شهرستان راسک و فرمانده حوزه شهید فدایی پارود، امروز در پی تیراندازی افراد مسلح ناشناس مقابل درب منزلش به شهادت رسید.
این شهید از پاسداران اهل سنت شهرستان راسک بود.
راسک- اولین تصویر از فرمانده حوزه شهید فدایی پارود که ساعتی قبل در پی تیراندازی افراد ناشناس به شهادت رسید، منتشر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، پاسدار عبدالرئوف اسحاقی، ساکن پراهین گواش شهرستان راسک و فرمانده حوزه شهید فدایی پارود، امروز در پی تیراندازی افراد مسلح ناشناس مقابل درب منزلش به شهادت رسید.
این شهید از پاسداران اهل سنت شهرستان راسک بود.
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