  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴

اولین تصویر از «عبدالرئوف اسحاقی» شهید اهل سنت حادثه تروریستی راسک

اولین تصویر از «عبدالرئوف اسحاقی» شهید اهل سنت حادثه تروریستی راسک

راسک- اولین تصویر از فرمانده حوزه شهید فدایی پارود که ساعتی قبل در پی تیراندازی افراد ناشناس به شهادت رسید، منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پاسدار عبدالرئوف اسحاقی، ساکن پراهین گواش شهرستان راسک و فرمانده حوزه شهید فدایی پارود، امروز در پی تیراندازی افراد مسلح ناشناس مقابل درب منزلش به شهادت رسید.

اولین تصویر از «عبدالرئوف اسحاقی» شهید حادثه تروریستی راسک

این شهید از پاسداران اهل سنت شهرستان راسک بود.

کد مطلب 6941239

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
      3 0
      پاسخ
      روحش شاد انشاالله بزودی انتقامش گرفته شود
    • هموطن IR ۱۷:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
      0 0
      پاسخ
      با امام حسین علیه السلام همنشین باشند روحش شاد
    • کشدورز IR ۱۸:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد
    • IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
      0 0
      پاسخ
      وقتی آمریکا اسرائیل مدام اسلحه میفرسته داخل کشور ما اینا هم بدون ترس هر جنایتی رو انجام میدن باید سریع همشونو گرفت و اعدام کرد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها