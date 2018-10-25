خادمی با لباس روحانیت/همه لباس عشق به اباعبدالله به تن کرده اند

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- رویا رجبی: اینجا چذابه است. میدان عرض اندام عاشقان حسینی. اینجا پست و مقام و موقعیت اجتماعی تفاوتی ندارد؛ همه یا زائر اباعبدالله (ع) هستند یا خادم زائرانش...

موکب ها در تمام طول شبانه روز پابه پای زائرانی که در حال پیاده رفتن به سمت کوی یار هستند، فعالیت دارند. موکب هر شهرستان و هر گروهی با تمام توان با خادمان پیر و جوان و حتی کودکان به شکل های مختلف در حال پذیرایی از زائران به وسیله انواع نوشیدنی و مواد غذایی هستند.

در میان خیل عظیم خادمانی که در گوشه و کنار مرز مشاهده می شوند، خادمانی که با لباس روحانیت در حال خدمت رسانی به زائران هستند، عجیب خودنمایی می کنند. روحانیونی که با لباس تن خود پا به پای سایر مردم می خواهند ثابت کنند که عشق به حسین (ع) لباس و ظاهر نمی شناسد و اینجا همه لباس عشق به اباعبدالله (ع) به تن دارند.

مردمی که شاید در این گونه ایام و مراسم ها عمدتا روحانیون را در قالب برپایی غرفه های پاسخگویی به مسائل شرعی و تبلیغات مذهبی مشاهده کرده اند حال این روزها نظاره گر این هستند که این افراد با حضور در مرز علاوه بر برپایی نماز جماعت در مواکب و سخنرانی بعد از نماز، ارائه مشاوره های متعدد، پاسخگویی به مسائل شرعی و اعتقادی، برپایی غرفه های معرفتی، به شکل های مختلف در حال پذیرایی از زائران سرور و سالارشهیدان با توزیع انواع مواد غذایی و آشامیدنی در جای جای مرز چذابه هستند تا روایتی متفاوت از عشق به اباعبدالله (ع) را با لباسی خاص به نمایش بگذارند.

خیل زائران چشم دشمن را کور می کند

سینی شیرینی را در دست گرفته ، عمامه اش را با دست تکانی می دهد. به این سو و آن سو می رود و با لبخند به همه می گوید:«بخورید شهید می شوید».

به سمتش می روم می پرسم حاج آقا نامتان چیست ؟ می گوید «نامم نوکر حسین (ع) است.» از شهر شمس آباد دزفول آمده و در موکب شهدای شمس آباد در حال فعالیت است.

وی در ادامه در گفت و گو با خبرنگار مهر می گوید: تاکنون ۱۵ بار به کربلا رفته ام اما امسال نذر کرده ام در مرز باشم و به زائران آقا خدمت کنم. اکنون چند روز است در مرز مستقر هستم و تا روز قبل از اربعین خواهم ماند.

این روحانی میانسال همانگونه که با سینی شیرینی پذیرایی می کند زائران را با دست نشان می دهد و می افزاید: هر ساله با وجود تمام مشکلات در هنگام حماسه پیاده روی اربعین بر تعداد عاشقان و زائران حسین افزوده می شود و همین امر بزرگترین پیام برای نابودی و بی تاثیربودن توطئه های دشمنان است تاچشمشان از این عظمت و وحدت مسلمانان کور شود.

وقتی از وی می پرسم با این لباس، خدمت رسانی به مردم کمی متفاوت است و به چشم می آید، می گوید : همه ما در هر لباس و جایگاهی خادمی امام حسین(ع) هستیم. اینجا باید از هر منیت و برتری فاصله گرفت چرا که هدف همه وصال به یارمان اباعبدالله ، سوگلی حماسه عاشورا است.

اربعین نمایش قدرت جهان اسلام است

مسیر موکب ها را قدم می زنم، خادمان در شکل های مختلف در حال خدمت رسانی هستند گویا خستگی برایشان معنا ندارد من اما همچنان به دنبال خادمان روحانی هستم.

در مسیری که قدم می زنم چشمم به یک روحانی دیگر می افتد که در حال پذیرایی از زائران کوی یار با سینی چای و بیسکوییت است.

نامش مرتضی است. از قم آمده و روحانی جوانی به نظر می آید. در حالی که بدون ریا و غرور از زائران پذیرایی می کند در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار می کند: دو روز دیگر عازم کربلا هستم اما قصد کرده ام تا قبل از عزیمت، در جوار امام حسین(ع) در مرز چذابه، خادم زائرانش باشم.

وی می افزاید: دلم می خواهد مردم بدانند که لباس و جایگاه ما در اجتماع هیچ تفاوتی با سایرین ندارد، همه بنده خدا هستیم و ملاک برتری تقوا است.

این جوان روحانی اهل قم ادامه می دهد: هر یک از زائران و حتی خادمان حاضر در مرزها، مشت محکمی بر دهان دشمنان و بدخواهان اسلام هستند.

وی با بیان اینکه پیاده روی اربعین حسینی در کربلا فقط یک راهپیمایی ساده نیست، گفت: این رویداد اعتقادی و فرهنگی نمایش قدرت جهان اسلام است.

این روحانی اهل قم ادامه می دهد: راهپیمایی اربعین نمایش قدرت جهان اسلام و بزرگترین عامل معرفی تشیع و نهضت حسینی به جهانیان است.

لباس نوکری اهل بیت را بر تن کرده ام

همانگونه که در حال صحبت با وی هستم روحانی دیگری را می بینم که سینی پر از ساندویچ راه می رود و با اصرار از زائران می خواهد بردارند و دعایش کنند تاعاقبت بخیر شود.

نامش سیدعظیم صفوی است، ۶۲ سال دارد و ۲۶ سال است که لباس روحانیت بر تن کرده است.

این روحانی که از لهجه اش می توان فهمید اهل اصفهان است، در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار می کند: این لباس، لباس نوکری اهل بیت است. من با لباس روحانیت در این ایام و در این جایگاه خادمی برای زائران هیچ تفاوتی با آن کودک ۶ ساله که کفش زائران را واکس می زند و یا آن جوان معلولی که با چشمان نابینا زائران را از زیر قران رد می کند ندارم ، ماهمه عاشق اباعبدالله(ع) هستیم.

سید صفوی با بیان اینکه تا کنون ۶ بار ضریح آقا را لمس کرده ام، می افزاید: با همین لباس از راه دوری آمده ام تا به دشمن بگویم به کوری چشم آنان، مسلمانان در این برهه از هر قشر و با هر سن و سالی در کنارهم وحدت را همانند سال های گذشته معنا می بخشند و اجازه نمی دهند کسی به اعتقاداتشان، مسلکشان و حریم عشقشان اباعبدالله(ع) دست درازی کند.

این روحانی سالخورده اهل اصفهان تصریح می کند: شیعیان گنج بزرگی به نام امام حسین (ع) و واقعه عاشورا دارند و راهپیمایی روز اربعین به منزله عینیت یافتن فرهنگ عاشورا و اهداف قیام امام حسین (ع) در عاشورای حسینی است.

همه در حماسه اربعین نقش داریم

به موکب سازمان اوقاف و امور خیریه خوزستان نزدیک می شوم. موکبی بزرگ با جمعیت زیادی از جوانان خادم که هر کدام مشغول به کاری هستند. در میان شلوغی و فعالیت های متعدد این موکب، یک روحانی نسبتا جوان در حال پذیرایی از مردم است.

وی که رئیس اداره اوقاف و امور خیریه دزفول است در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار می کند: سازمان اوقاف خوزستان در دو مرز شلمچه و چذابه با برپایی موکب اقدام به پذیرایی از زائران حسینی کرده است و در هر دو مرز تعداد هشت مبلغ و روحانی را مستقر کرده که علاوه بر کارهای تبلیغاتی در قالب خادم نیز هم پای سایرخادمان از مردم پذیرایی کنند.

حجت الاسلام مجتبی خمیدی می افزاید: قطعا همه خادمان و روحانیون آرزو دارند در این ایام در صحن حرم کربلا باشند اما خدمت رسانی به زائران کوی دلدادگی را ترجیح داده اند چرا که معتقد هستیم خدمت به زوار حسین(ع) دست کمی از زیارت آقا ندارد و مهم نیت و هدف یعنی همان خشنودی و رضایت اباعبدالله(ع) است.

وی خدمتگزاری به زائران حسینی را اوج شکوه و دلدادگی به اهل بیت می داند و می گوید: اربعین حسینی یک ظرفیت بزرگ و مثال زدنی است و وظیفه همه ما است تا هر آنچه در توان داریم را برای برگزاری هر چه بهتر این حماسه بزرگ دینی به کار گیریم.

با هدف خادمی زائران اباعبدالله آمده ام

علی محرابی دیگر روحانی حاضر در مرز چذابه است که با آب معدنی و سینی خرما پذیرای زائران کربلا است.

وی که مبلغ اعزامی سازمان اوقاف کشور به این مرز است همانگونه که سینی خرما را با عشق و لبخند به زائران تعارف می کند، در گفت و گو با خبرنگار مهر، می گوید: اربعین جریانی است که تمام اقشار و اصناف را در یک مسیرکنارهم قرار می دهد و جمله معروف «حب الحسین یجمعنا» را معنا می بخشد.

این روحانی که اهل اصفهان و تحصیل کرده حوزه علمیه قم است، می افزاید: تاکنون ۱۰ بار به کربلا رفته ام اما امسال از ته دل و تنها با هدف نوکری امام حسین(ع) و زائرانش آمده ام تا از این حجم از عشق حسینی نور و انرژی بگیریم.

حجت الاسلام محرابی ادامه می دهد: خیمه گاه های مرز برای اباعبدالله(ع) برپا شده و خاک این مرز در واقع همان کربلا است و اگر کسی آرزوی خادمی در حرم امام حسین(ع) را دارد بدون شک با خادمی در همین مرز هم خادم امام حسین (ع) محسوب خواهد شد. اگر قرار باشد همه به کربلا بروند دیگر کسی در مرز نمی ماند بنابراین حضور ما در مرز در راستای خدمت رسانی به زائران هیچ تفاوتی با زیارت و لمس ضریح ندارد چرا که هدف و نیت همه ما عشق و رضایت امام حسین (ع) است.

وی در پایان با بیان اینکه روحانیون استان های اصفهان، یزد و خوزستان با تمام توان پا به پای سایر خادمان به زائران در مرز خدمت می کنند، می افزاید: این بزرگترین افتخاربرای یک مسلمان شیعه محسوب می شود.

وقتی تفرقه افکنی دشمن خنثی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هوای مرز چذابه کم کم رو به تاریکی گذاشته اما نور حسین (ع) به دل های همه روشنایی بخشیده است.

صدای تکبیر گروه های مختلف پیاده روی به سمت حرم یار از گوشه و کنار مرز به گوش می رسد. روز و شب معنایی ندارد و زمان در مقابل عشق و عظمت دریای خروشان عاشقان حسین (ع) متوقف شده است.

اینجا هرکسی در هر لباسی و منصبی مسیر نگاهش گنبد طلایی اباعبدالله(ع) و هدفش وصال یار است.

اینجا در میدان عاشقان حسینی، خادمان معامله عشق می کنند. به زائران حسین(ع) عشق می دهند و از حسین عشق(ع) می گیرند؛ معامله دو سر بردی است! شاید برای همین است که ماندن در مرز و خادمی را انتخاب کرده اند.

اینجا روحانیون پیر و جوان پا به پای سایر مردم به میدان خادمی حسین (ع) آمده اند تا وحدت حسینی خود و کنار مردم بودن را در روزهایی به نمایش بگذارند که دشمن پیوسته و به شکل های مختلف در حال تفرفه افکنی و ایجاد بد بینی مردم نسبت به قشر روحانیت است. حالا این روحانیون گویی از جای جای کشور با همین لباس که دشمن آن را هدف سیاه نمایی های خود از طریق ابزارهای تبلیغاتی خود قرار داده ، به مرز آمده اند تا با خدمت گذاری بی ریا به زائران حسین (ع)، همچون همیشه توطئه ها و خیال باطل دشمنان و بدخواهان اسلام را خنثی کنند.

آری اینجا شاید تفاوت های ظاهری زیاد است اما همه به تفاهم عشق به حسین(ع) با هم یکی شده اند.