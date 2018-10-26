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۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۲۳

آمادگی جشنواره فیلم «مقاومت» برای برگزاری همزمان در شهرهای مختلف

آمادگی جشنواره فیلم «مقاومت» برای برگزاری همزمان در شهرهای مختلف

ستاد برگزاری پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» آمادگی خود را برای برگزاری همزمان این رویداد سینمایی در استان‌های مختلف کشور اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، بنا به اعلام ستاد برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» استان‌های متقاضی برای برگزاری همزمان بخش‌هایی از این جشنواره سینمایی می‌توانند تا ۱۵ آبان ماه جاری درخواست رسمی خود را به دبیرخانه این رویداد سینمایی اعلام کنند.

تاکنون چند استان درخواست برگزاری ارسال کرده‌اند که توسط «کمیته تعاملات استانی و سازمان‌های جشنواره» در حال بررسی و ارزیابی است.

شماره تماس‌های ۸۸۸۴۴۶۷۴- ۸۸۸۲۶۲۹۶ جهت هر گونه هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر معرفی شده است.

استان اصفهان تنها استانی است که تا این لحظه، برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» به صورت همزمان در آن قطعی شده است.

آثار این رویداد سینمایی در دوره‌های پیشین از طریق اکران مردمی «عمار» در تمامی استان‌های کشور و شهرهای محروم به نمایش در آمده است. همچنین بخش‌هایی از آثار جشنواره در در دوره‌های اخیر علاوه بر استان‌ها در قالب همزمانی در بیش از ۱۵۰ دانشگاه کشور، ۸۴ مدرسه علمی و در پارک‌ها و بوستان‌ها و زندان‌ها اکران شده است.

جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» به همت بنیاد فرهنگی روایت فتح، انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس و با همکاری مراکز فرهنگی و اجتماعی کشور طی روزهای ۵ تا ۹ آذر ماه پیش رو با حضور آثار سینماگران داخلی و خارجی در کشور برگزار می‌شود.

کد مطلب 4441733
آروین موذن زاده

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