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۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۴۸

برای شرکت در مراسم اربعین؛

ورود بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار زائر خارجی به عراق

ورود بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار زائر خارجی به عراق

منابع عراقی از ورود بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار زائر خارجی از مبادی زمینی و هوایی به این کشور برای شرکت در مراسم اربعین امام حسین(ع) خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، هیئت گذرگاههای مرزی عراق از ورود بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار زائر خارجی به عراق تا روز گذشته خبر داد.

در بیانیه این هیئت آمده است: تعداد اجمالی زائران خارج از عراق برای مشارکت در مراسم اربعین از طریق گذرگاه های هوایی و زمینی از تاریخ ۱۱ اکتبر تا پایان روز گذشته به بیش از یک میلیون و ۳۶۱ هزار زائر رسیده است.

هیئت گذرگاههای مرزی عراق بیان کرد: بیشترین آمار مربوط به گذرگاه زرباطیه با ورود ۷۴۳۵۰۳  زائر است و پس از آن گذرگاه شلمچه با ۳۳۰۵۸۸ ، گذرگاه الشیب با ۱۶۸۲۰۳، سفوان با ۱۸۷۱۷، فرودگاه بغداد ۱۱۵۳۶، فرودگاه نجف ۸۶۰۰۸ و فرودگاه بصره با ۲۸۰۴ زائر است.

در این بیانیه آمده است: انتظار می رود که این آمار از یک میلیون و نیم زائر فراتر برود.

کد مطلب 4441749

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