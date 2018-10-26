به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، هیئت گذرگاههای مرزی عراق از ورود بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار زائر خارجی به عراق تا روز گذشته خبر داد.

در بیانیه این هیئت آمده است: تعداد اجمالی زائران خارج از عراق برای مشارکت در مراسم اربعین از طریق گذرگاه های هوایی و زمینی از تاریخ ۱۱ اکتبر تا پایان روز گذشته به بیش از یک میلیون و ۳۶۱ هزار زائر رسیده است.

هیئت گذرگاههای مرزی عراق بیان کرد: بیشترین آمار مربوط به گذرگاه زرباطیه با ورود ۷۴۳۵۰۳ زائر است و پس از آن گذرگاه شلمچه با ۳۳۰۵۸۸ ، گذرگاه الشیب با ۱۶۸۲۰۳، سفوان با ۱۸۷۱۷، فرودگاه بغداد ۱۱۵۳۶، فرودگاه نجف ۸۶۰۰۸ و فرودگاه بصره با ۲۸۰۴ زائر است.

در این بیانیه آمده است: انتظار می رود که این آمار از یک میلیون و نیم زائر فراتر برود.