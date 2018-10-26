رایزنی ایران و روسیه برای پایان دادن به بحران یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سفارت ایران در روسیه، حسین جابری انصاری دستیار ارشد وزیر امور خارجه کشورمان در امور ویژه سیاسی که به منظور گفتگو و تبادل نظر در خصوص آخرین تحولات منطقه به ویژه سوریه و یمن به مسکو سفر کرد و در چارچوب روند آستانه مذاکراتی با همتایان و مقامات روسیه و ترکیه داشته، در خصوص این گفتگوها اظهار داشت: در این سفر تمرکز عمده مباحث بر تحولات سوریه، به ویژه در زمینه سیاسی و به طور خاص کمیته قانون اساسی این کشور بود.

وی افزود: آغاز به کار این کمیته با موانعی مواجه است و در مسکو درباره راه‌حل‌هایی برای باز کردن گره‌های موجود رایزنی کردیم.

جابری انصاری ادامه داد: در خصوص یمن نیز فرمتی با ۴ کشور اروپایی و اتحادیه اروپا برای گفتگو آغاز کرده‌ایم. هدف از این رایزنی ها یافتن راه حلی برای خروج یمن از بحران است، به نحوی که جنگ‌افروزان بتوانند از دریچه صلح، راهی برای خروج از بحرانی که خود آفریده‌اند، پیدا کنند.

دستیار وزیر امور خارجه کشورمان در امور ویژه سیاسی تاکید کرد: در این سفر تلاش شد تا به قالبی برای گفتگو درباره یمن بین ایران و روسیه نیز برسیم تا این حلقه ها مکمل همدیگر باشند.