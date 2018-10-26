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۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۱۸

رییس انجمن جلوه های ویژه میدانی معرفی شد

رییس انجمن جلوه های ویژه میدانی معرفی شد

ایمان کرمیان به عنوان رییس انجمن جلوه های ویژه میدانی سینمای ایران انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی انجمن جلوه های ویژه میدانی با حضور اکثریت اعضا در خانه سینما برگزار شد و اعضای جدید شورای مرکزی این انجمن به ترتیب آرا به شرح ذیل انتخاب شدند.

ایمان کرمیان ۲۹ رای، حسن راستگو ۲۳ رای، عباس شوقی ۱۹ رای، آرش آقا بیگ ۱۹ رای، محمدرضا ترکمان۱۷ رای به عنوان اعضای اصلی و همچنین در این مجمع اکبر محمدی به عنوان بازرس برگزیده شدند.

شورای مرکزی جدید در نخستین جلسه خود ایمان کرمیان را به عنوان رییس هیات مدیره، عباس شوقی را به عنوان نایب رییس و حسن راستگو را به عنوان خزانه دار جدید انجمن برای یک دوره ۲ ساله انتخاب کرد.

کد مطلب 4441835
آروین موذن زاده

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