مصدومیت دژاگه کار ما را سخت کرد/ باید ضعف های تراکتور برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقوی عصر امروز بعداز برتری تیمش برابر سپیدرود رشت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز در پرس کردن بازیکنان حریف مشکل داشتیم.

وی سپس در خصوص هواداران تیمش با بیان اینکه تماشاگر در هر شرایطی سه امتیاز می خواهد، ادامه داد: . اگر پیروز نشویم مدیون آنها خواهیم بود و ناراحت هستم از اینکه تماشاگر می‌ آید و ما گل می ‌خوریم.

تقوی با اشاره به اینکه تماشاگر اگر اعتراض کند من قبول می کنم، گفت: ما بازیکنان خوبی داریم و با برطرف کردن نقاط ضعف باید پیروزی های دیگری کسب کنیم.

مربی تراکتورسازی با اشاره به اینکه بازیکنان من بهترین بازیکنان ایران و آسیا هستند، گفت: من از این عصبانی بودم که آنها باید بازی را امروز کنترل می‌ کردند.

وی سپس با بیان اینکه شرایط جوی هم کار را سخت کرده بود، گفت: من اجازه ندارم بهانه‌ ای داشته باشم چرا که بازی در هر شرایط برگزار می ‌شود.

تقوی اظهار داشت: ما در خصوص این بازی که در پرسینگ مشکل داشتیم و در این شرایط بازیکنان نمی ‌توانند توپ را به هافبک ‌ها برسانند.

وی سپس در خصوص مصدومیت دژاگه نیز گفت: اشکان یکی از مهمترین بازیکنان ما است، مصدومیت وی کار ما را سخت کرد.

تقوی سپس در خصوص تیم سپیدرود رشت و سرمربی این تیم علی کریمی نیز گفت: تیم علی کریمی امروز دفاعی بازی کرد، البته کریمی یکی از بازیکنان مورد علاقه من در تاریخ فوتبال ایران است.

وی گفت: در نیم ساعت آخر بازی تلاش کردیم سیستم بازی را تغییر دهیم و موفق هم شدیم. در هفته گذشته با لی هری اروین صحبت‌های زیادی داشتیم و سعی کردیم او را به شرایط خوبش برگردانیم.

مربی تراکتورسازی با بیان اینکه بازیکنان حریف فقط دفاع می ‌کردند، افزود: بابت گلزنی اروین بسیار خوشحالم چراکه به روزهای خوبش باز می گردد.

وی سپس در خصوص داور بازی نیز گفت: هرگز در خصوص داوری نظر نمی دهم، ولی داور این بازی آن هم در این سطح اصلاً در جای گیری ‌ها مناسب کار نکرد. جای گیری ‌های نامناسب این داور آن هم در سطح لیگ برتر باعث شد تا روی روند بازی تأثیرگذار باشد.

تقوی گفت: بعد از دریافت گل تساوی خیلی عصبانی بودم، چون بازیکنان ما باید بتوانند در این شرایط بازی را کنترل کنند.