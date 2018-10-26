به بازی نکردن عادت کردم/ برد شیرینی به دست آوردیم

به گزارش خبرنگار مهر، بختیار رحمانی پس از برد یک بر صفر تیمش برابر استقلال تهران گفت: بازی خیلی خوب و تماشاگرپسندی بود، هر دو تیم عملکرد خوبی داشتند ولی ما بهتر بودیم و توانستیم به پیروزی دست پیدا کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که چرا این بازی هم مقابل استقلال به میدان نرفتی گفت: من به بازی نکردن عادت کردم. البته تابع دستور سرمربی هستم و هر زمان که صلاح بداند برای تیمم به میدان خواهم رفت.

رحمانی در خصوص پنالتی که نظر داور بر روی آن عوض شد گفت: صددرصد پنالتی بود و حتی بازیکنان استقلال با این قضیه موافق بودند اما نمی دانم چرا داور نظر خود را برگرداند.

هافبک سپاهان در پایان خاطرنشان کرد: از هواداران سپاهان ممنونم که در تهران هم ما را تنها نگذاشته و ما را حمایت کردند.