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۴ آبان ۱۳۹۷، ۱۹:۲۵

بختیار رحمانی:

به بازی نکردن عادت کردم/ برد شیرینی به دست آوردیم

به بازی نکردن عادت کردم/ برد شیرینی به دست آوردیم

هافبک تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: هفته هاست که بازی نمی کنم و به این بازی نکردن عادت کرده ام.

به گزارش خبرنگار مهر، بختیار رحمانی پس از برد یک بر صفر تیمش برابر استقلال تهران گفت: بازی خیلی خوب و تماشاگرپسندی بود، هر دو تیم عملکرد خوبی داشتند ولی ما بهتر بودیم و توانستیم به پیروزی دست پیدا کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که چرا این بازی هم مقابل استقلال به میدان نرفتی گفت: من به بازی نکردن عادت کردم. البته تابع دستور سرمربی هستم و هر زمان که صلاح بداند برای تیمم به میدان خواهم رفت.

رحمانی در خصوص پنالتی که نظر داور بر روی آن عوض شد گفت: صددرصد پنالتی بود و حتی بازیکنان استقلال با این قضیه موافق بودند اما نمی دانم چرا داور نظر خود را برگرداند.

هافبک سپاهان در پایان خاطرنشان کرد: از هواداران سپاهان ممنونم که در تهران هم ما را تنها نگذاشته و ما را حمایت کردند.

کد مطلب 4442098

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