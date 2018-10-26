آسمان خوزستان همچنان ابری خواهد بود/ پیش بینی تندبادهای لحظه ای

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته شهر آبادان با دمای هوای ۳۵و شهر ایذه با دمای هوای ۱۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک ترین نقاط استان گزارش شده اند.

وی با اشاره به اینکه طی همین مدت اهواز حداکثر و حداقل دمای ۳۴ و ۲۱ درجه سانتیگراد را گزارش کرده افزود: آسمان استان تا ۲۴ ساعت آینده نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار، رعد و برق و احتمال تگرگ به ویژه در ارتفاعات در بعضی ساعات همراه با وزش باد قابل ملاحظه تا نسبتا شدید و تندباد لحظه ای پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به اینکه خلیج فارس امروز و فردا مواج همراه با وزش باد نسبتا شدید است، تصریح کرد: میزان بارندگی تا ۹ و نیم صبح در شهر آبادان ۳.۶، آغاجاری ۰.۳، امیدیه ۱.۵، اهواز ۲.۸، ایذه ۰.۱، بستان ۵، ماهشهر ۲.۱، بهبهان ۰.۳، حسینیه ۳.۵، رامهرمز ۲.۴، شادگان ۲.۶، شوش ۳.۸، شوشتر ۱.۴، دزفول ۳.۶، ایستگاه کشاورزی ۱.۸، گتوند ۱، لالی ۲، مسجدسلیمان ۰.۹ و هندیجان ۰.۶ میلیمتر بوده است.