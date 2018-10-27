حجتالاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر به پیادهروی اربعین اشاره کرد و افزود: پیاده روی اربعین بزرگترین گردهمایی شیعیان جهان اسلام است.
وی اظهار کرد: اولین پیام اربعین آزادگی امام حسین (ع) است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: امام حسین (ع) جانش را داد تا ارزشهای دینی بماند بنابراین اگر ببینیم دین خدا درخطر است باید با تمام وجود از دین و ارزشهای انسانی حمایت کنیم.
صفی یاری تأکید کرد: حسینی بودن و حسینی شدن یکی از دیگر از پیام های اربعین است، اگر حسینی هستیم باید رفتار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ما مانند امام حسین (ع) باشد و مقاومت کنیم تا پیروز شویم.
وی افزود: اربعین یک مکتب تربیتی است که زن و مرد، پیر و جوان ندارد، هرکسی در موج خروشان اربعین حرکت کند حسینی خواهد شد و انسانی که حسینی شود یار امام زمان (عج) است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان ابراز کرد: درحرکت بزرگ پیادهروی اربعین تبادل فرهنگی صورت میگیرد و مسلمانان با اقشار مختلف از جهان اسلام و آداب و رسوم اسلامی برخورد میکنند.
صفی یاری گفت: هرساله میلیونها مسلمان، مسیحی و یهودی به خاطر امام حسین (ع) در کربلا جمع میشوند و این ارتباط فرهنگی پیامدهای بزرگی برای دنیای اسلام و جهان تشیع دارد.
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