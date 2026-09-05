وضعیت جوی و دریایی در استان بوشهر آرام است؛ افزایش شرجی

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشههای هواشناسی تا روز چهارشنبه وضعیت جوی و دریایی نسبتا آرامی برای استان پیشبینی میشود و در این مدت غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد، افزایش رطوبت و شرجی هوا و در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد، در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.
وی گفت: جهت وزش باد وزش باد متغیر، به تدریج شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتردر ساعت پیش بینی می شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.
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