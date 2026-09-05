به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه قرار بود تیم ملی بسکتبال با ویلچر به منظور حضور در مسابقات قهرمانی جهان روز جمعه (۱۳ شهریور) عازم کانادا شود اما این سفر به دلیل چالش ویزا انجام نشد.

ویزای سفر به کانادا که محل برگزاری رقابت های بسکتبال با ویلچر قهرمانی جهان است برای همه بازیکنان تیم ملی ایران صادر شده است اما بهروز سلطانی و محمدرضا دستیار سرمربی و مربی تیم ملی هنوز موفق به دریافت ویزا نشده اند. همین مسئله سفر آنها در موعد مقرر را لغو کرد.

این در حالی است که رقابت های بسکتبال با ویلچر قهرمانی جهان از روز چهارشنبه (۱۸ شهریور) آغاز می شود اما در فاصله ۴ روز مانده به این رقابت ها هنوزمشخص نیست که وضعیت اعزام تیم ایران چگونه خواهد شد.

محمدرضا دستیار مربی تیم ملی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: ناامید نیستیم و همچنان پیگیر تمرینات مان هستیم تا به محض دریافت ویزا، از طریق استانبول راهی کانادا شویم.

وی در پاسخ به این پرسش که «امکان دارد ملی پوشان بدون مربی در رقابت های قهرمانی جهان شرکت کنند؟»، گفت: تصمیم گیری در این زمینه با فدراسیون جانبازان و توان یابان و مجموعه وزارت ورزش است. رئیس فدراسیون (جلیل کوهپایه زاده) امروز با حضور در وزارت ورزش پیگیر این مسئله هستند.

تیم ملی بسکتبال با ویلچر در مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی جهان و در گروه D با تیم های کانادا، آلمان و مراکش دیدار می کند.

رضا نیک سیرت، محمد محمدنژاد، ابوالفضل قرنجیک، وحید سعادت پور، محسن طلوعی، امیررضا احمدی، مهدی عباسی، مرتضی عابدی، طاها یارمحمدی، محمدحسن سیاری، امید هادی اظهر و وحید غلام آزاد ترکیب این تیم را تشکیل می دهند.