به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: ناتو که کاملاً تحت کنترل آمریکا است، در صورت تشدید تنش میان ترکیه و اسرائیل از آنکارا حمایت نخواهد کرد زیرا واشنگتن اجازه نخواهد داد این ائتلاف علیه متحد کلیدی این کشور، اقدام کند.

در ماه‌های اخیر، روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی به‌شدت متشنج شده و اختلافات دو طرف از موضوع جنگ غزه به رقابت راهبردی در سوریه گسترش یافته است.

مقامات ترکیه اعلام کرده‌اند که عادی‌سازی روابط با تل آویو تنها در صورت توقف کشتار فلسطینیان و بهبود وضعیت غزه امکان‌پذیر خواهد بود. در همین حال، دو کشور بر سر نقش و حضور ترکیه در سوریه نیز اختلاف دارند. رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند از گسترش نفوذ نظامی و سیاسی ترکیه در سوریه جلوگیری کند و این موضوع به یکی از اصلی‌ترین کانون‌های تنش میان آنکارا و تل‌آویو تبدیل شده است.

باتوجه به اشغال بخشی از خاک سوریه توسط رژیم صهیونیستی و تلاش این رژیم برای اعمال نفوذ در این کشور، کارشناسان احتمال تقابل نظامی بین تل آویو و آنکارا را بعید نمی دانند.