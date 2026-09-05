  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

روسیه: ناتو از آنکارا در مقابل تل‌آویو حمایت نخواهد کرد

روسیه: ناتو از آنکارا در مقابل تل‌آویو حمایت نخواهد کرد

یک دیپلمات ارشد روسیه اعلام کرد به دلیل اتحاد ناگسستنی بین تل‌آویو و واشنگتن، آمریکا اجازه نخواهد داد سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) از ترکیه در مقابل (رژیم) اسرائیل حمایت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: ناتو که کاملاً تحت کنترل آمریکا است، در صورت تشدید تنش میان ترکیه و اسرائیل از آنکارا حمایت نخواهد کرد زیرا واشنگتن اجازه نخواهد داد این ائتلاف علیه متحد کلیدی این کشور، اقدام کند.

در ماه‌های اخیر، روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی به‌شدت متشنج شده و اختلافات دو طرف از موضوع جنگ غزه به رقابت راهبردی در سوریه گسترش یافته است.

مقامات ترکیه اعلام کرده‌اند که عادی‌سازی روابط با تل آویو تنها در صورت توقف کشتار فلسطینیان و بهبود وضعیت غزه امکان‌پذیر خواهد بود. در همین حال، دو کشور بر سر نقش و حضور ترکیه در سوریه نیز اختلاف دارند. رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند از گسترش نفوذ نظامی و سیاسی ترکیه در سوریه جلوگیری کند و این موضوع به یکی از اصلی‌ترین کانون‌های تنش میان آنکارا و تل‌آویو تبدیل شده است.

باتوجه به اشغال بخشی از خاک سوریه توسط رژیم صهیونیستی و تلاش این رژیم برای اعمال نفوذ در این کشور، کارشناسان احتمال تقابل نظامی بین تل آویو و آنکارا را بعید نمی دانند.

کد مطلب 6937758

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها