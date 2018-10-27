علائم پیش از سکته قلبی و مغزی را جدی بگیریم/ کد ۲۴۷ و ۷۲۴ چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پزشکی ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به اینکه زندگی کنونی ما تبدیل شده به یک زندگی پشت میز نشینی عاری از فعالیت و متاسفانه ورزش در حاشیه قرار گرفته است، اظهار داشت: اکثر مردم با مشکلی به نام افزایش وزن مواجه هستند و کم تحرکی زمینه ساز بسیاری از بیماری های عروقی برای افراد شده است.

وی با بیان اینکه اثر کم تحرکی روی مغز و قلب خود را نشان می دهد، تصریح کرد: گرفتگی عروق مسئله ای است که اگر در مغز اتفاق بیافتد منجر به سکته مغزی می شود و در قلب منجر به سکته قلبی می شود.

کم تحرکی و مصرف فست فودها افراد را مستعد بروز بیماری های قلبی عروقی می کند

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تاکید بر اینکه متاسفانه میزان بیماری های قلب و عروق افزایش یافته است، افزود: استرس بالا، نوع رژیم غذایی و مصرف فست فودها و غذاهای چرب، استعمال سیگار، مصرف نمک و قند فراوان، کم تحرکی، افزایش فشار خون و بیماری قند میزان بروز بیماری های قلبی عروقی را افزایش داده است.

پزشکی رعایت رژیم غذایی مناسب، چکاب سالیانه، کنترل فشار خون و ورزش را از عوامل پیشگیری کننده از بیماری های قلبی عروقی دانست.

فعال شدن کد ۲۴۷ سکته قلبی در بیمارستان «شهید مدنی»

وی با اشاره به اینکه کد ۲۴۷ مربوط به سکته قلبی در بیمارستان «شهید مدنی» خرم آباد فعال شده است، گفت: در بیمارستان شهید مدنی متخصصین مقیم داریم که در طول روز و در شیفت های کاری مختلف آماده رسیدگی به وضعیت بیماران دچار سکته قلبی یا دارای علائم سکته قلبی هستند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تاکید بر اینکه برنامه راه اندازی کد ۲۴۷ را از اورژانس ۱۱۵ شروع کردیم و آمبولانس ها را مجهز به سیستم هایی کرده ایم تا در زمان اعلام گزارش مبنی بر وجود علائم سکته قلبی در افراد فورا بتوانند به فرد خدمت رسانی کنند، افزود: با اعلام چنین موردهایی تکنسین های اورژانس با متخصص مقیم در بیمارستان شهید مدنی ارتباط می گیرد و شرایط بیمار را به پزشک اعلام می کند تا در صورت تایید پزشک اقدامات لازم برای جلوگیری از سکته قلبی بیمار انجام شود.

علائم پیش زمینه سکته قلبی را جدی بگیریم

پزشکی با اشاره به اینکه سکته قلبی معمولا در اوایل صبح اتفاق می افتد، افزود: سابقه بیماری های قند و چربی و فشار خون زمینه ساز بروز سکته قلبی هستند و علائمی مثل درد قفسه سینه با انتشار به سمت چانه و ناف و دست ها به ویژه دست چپ، همراه با تنگی نفس، احساس تپش قلب و تعریق سرد از نشانه های پیش از وقوع سکته قلبی است که خانواده ها فورا باید به اورژانس اطلاع دهند.

وی ادامه داد: بلافاصله آمبولانس های مجهز به دستگاه نوار قلب بر بالین بیمار حاضر شده و شرایط بیمار را برای پزشک متخصص مقیم شرح می دهد و با آماده سازی شرایط و انجام اقدامات درمانی فرد به بیمارستان شهید مدنی منتقل می شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تاکید بر اینکه در سکته قلبی یک لخته خون ناگهان یک رگ را می بندد و برای رفع لخته خون از داروهای حل کننده لخته استفاده می می شود، افزود: از دیگر نشانه ها پیش از وقوع سکته قلبی سرگیجه و تهوع و استفراغ است؛ خانواده ها باید این علائم را جدی بگیرند و سریعا به اورژانس اطلاع دهند و درمان های خانگی را دنبال نکنند و از تشخیص خودسرانه پرهیز کنند.

پزشکی یادآور شد: همشهری های عزیز توجه داشته باشند که با دیدن این علائم معطل نکنند و فورا وضعیت فرد را با اورژانس در میان بگذارند، چراکه هر مقدار تاخیر در درمان فرد را به سکته قلبی نزدیک تر می کند.

وی با تاکید بر اینکه کد ۲۴۷ که مربوط به سکته قلبی است در شهرستان بروجرد نیز فعال شده است، افزود: به تدریج در دیگر شهرستان ها از جمله دورود، الیگودرز، کوهدشت و ... نیز کد ۲۴۷ را فعال می کنیم.

فعال شدن کد ۷۲۴ سکته مغزی در بیمارستان «شهدای عشایر»

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح کد ۷۲۴ مربوط به سکته مغزی پرداخت و اظهار داشت: اهمیت کد ۷۲۴ از آن جا معلوم می شود که پس از بروز سکته مغزی با هر دقیقه تاخیر در درمان فرد، ۲ میلیون سلول مغزی از بین می رود.

پزشکی از فعال شدن کد ۷۲۴ در بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد خبر داد و گفت: متخصص مغز و اعصاب مقیم در بیمارستان شهدای عشایر داریم و امسال هم دو متخصص دیگر در این بیمارستان مستقر می کنیم تا هم بخش درمانی و هم بخش آموزشی دانشگاه تقویت شود.

علائم پیش زمینه سکته مغزی را بشناسیم

وی احساس ضعف و کرختی در صورت، بازو و پا به خصوص در زمان یک طرفه بودن درد در بدن، فلج صورت و بازو و پا در یک زمان، عدم تعادل، سرگیجه و اختلال در صحبت کردن، اشکال در بلع، سوزن سوزن شدن دست و پا، دو بینی یا احساس تاری دید در چشم ها، سردرد شدید و ناگهانی و ... را از علائم پیش از وقوع سکته مغزی از نوع انسدادی عروق دانست و اظهار داشت: از دست دادن ناگهانی حافظه، بی اختیاری ادراری مدفوعی، عدم توانایی انجام کارهای ظریف و ... نیز از علائم بروز سکته مغزی است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تاکید بر اینکه در مورد سکته مغزی نیز تیم اورژانس با متخصص مغز و اعصاب مقیم در بیمارستان ارتباط گرفته و کار درمان فرد آغاز می شود، افزود: ما همه اقدامات لازم برای حفظ زمان و درمان سریع بیماران مشکوک به سکته مغزی و قلبی را به کار گرفته ایم.

پزشکی خاطرنشان کرد: افراد ممکن است به این علائم بی توجه باشند و یا علائم را به بیماری های دیگر مانند استرس و اضطراب ربط بدهند؛ اما باید بدانند هر کدام از این علائم و یا مجموعه آن ها نشان دهنده وقوع سکته مغزی و یا قلبی است لذا اقدام سریع درمانی باید در دستور کار قرار بگیرد.