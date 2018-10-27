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۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۹:۱۹

سخنگوی سازمان آتش نشانی عنوان کرد؛

توصیه‌های ایمنی به هنگام تغییرات ناگهانی آب و هوایی

توصیه‌های ایمنی به هنگام تغییرات ناگهانی آب و هوایی

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با توجه به آغاز بارندگی ها و امکان بروز برخی حوادث به تشریح نکات ایمنی پرداخت.

به گزارش خبرگزای مهر، جلال ملکی با اشاره به بارش های پاییزی و خطراتی که به دنبال آن ممکن است شهروندان را تهدید کند، اظهار کرد: در فصل پاییز ظرف مدت چند دقیقه ممکن است هوا دگرگون شود، بنابراین جدی گرفتن نکات ایمنی الزامی است.

وی خطاب به شهروندان با بیان اینکه در این ایام و در ساعت عصرگاهی اگر فعالیت خاصی مدنظرتان نیست از منزل خارج نشوید، گفت: اگر به هنگام تغییرات ناگهانی آب و هوایی در فضای باز خیابان بودید سعی کنید تا خود را به یک مکان مسقف برسانید.

سخنگوی آتش نشانی تهران با تاکید براینکه از قرار گرفتن روی تپه ها و ارتفاعات خودداری کنید، عنوان کرد: قرار گرفتن روی این قسمت ها ممکن است باعث برخورد صاعقه شود، همچنین از اقامت هر چند کوتاه در کنار پرتگاه ها، رودخانه ها و بستر آن ها حتی اگر خشک باشد جداً خودداری کنید.

ملکی با بیان اینکه چند دقیقه رگبار شدید باعث بروز سیلاب در بستر رودخانه ها می شود، تصریح کرد: از قرار گرفتن در کنار ساختمان های در حال ساخت، درختان کهنسال، دکل های برق و زیر کابل ها به شدت خودداری کنید.

وی با تاکید بر توجه به رانندگان در ایام بارندگی افزود: اگر عابر پیاده هستید و شب ها در خیابان تردد می کنید حتماً از لباس های رنگ روشن استفاده کنید تا رانندگان شما را ببینند.

کد مطلب 4443114
نورا حسینی

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